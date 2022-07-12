نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفى على أهمية البنجر للتوريد السريع للشفايف والخدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم الاستخدامات المهمه لمكون البنجر أو المعروف بالشمندر، أنه يتمتع بخواص فريده لتحسين وتجديد خلايا البشرة وإعطائها التوريد والترطيب المطلوب، فإنه يساعد على حماية البشرة والوجه من التصبغات الجلديه التى تسبب قلق كبير عند النساء، فهو يوحد لون الوجه ويظهره بصورة مذهلة، ايضا يعالج حب الشباب ويخفى البثور الصغيرة، عن طريق وضعه مباشرة فى المكان المصاب، كما أنه يرطب الجلد الجاف ويزيل الكلف والتشققات الجلدية بشكل كبير لانه يرطب وينعم ويغذى خلايا البشرة، كما أنه يعطى توريد رائع للخدود والشفاه فهو يزيل اللون الاسود الذى يظهر بجانب الشفاة، ويتركها ورديه اللون وناعمه الملمس، وله خاصيه فريدة للقضاء على علامات الشيخوخة والتجاعيد المبكره، فمن الاسباب الرئيسيه التى تتسبب فى اغماق الشفايف والخدود التدخين بشراهة والعوامل الخارجية المؤثرة مثل التعرض المباشر لأشعة الشمس المحرقة والهواء البارد الذى يتسبب فى ظهور بعض القشور السمراء، لهذا نقوم باعداد هذه الخلطة السحرية التى تعمل على ترطيب وتنعيم الشفايف وجعلها وردية اللون خالية من التشققات ايضا تعطى الخدود شكل ولون طبيعى يجذب الإنتباه، لاكن عليكى اولا بالاهتمام بشرب كميه وفيره من الماء لتنعمين بوجه مشرق وله إطلالة رائعة، فى هذا المقال نوضح لكى كيفيه عمل خلطه التوريد الطبيعى بالشمندر أو المعروف بالبنجر، الذى اعطا نتائج مبهرة للتوريد السريع اليك خلطة البنجر المنزلية لتوريد الشفايف والخدود .

خلطه البنجر لتوريد الشفايف والخدود

مكونات خلطه البنجر للتوريد;

ربع كوب من ماء البنجر

ملعقتين من الفازلين الطبى

ملعقه من الجلسرين

ملعقه صغيره من زيت جوز الهند

طريقه تحضير واستخدام خلطة التوريد

عليكى إحضار اناء لخلط المكونات الطبيعية، نضيف ماء البنجر والفازلين والجلسرين وزيت جوز الهند ونخلط جيدا حتى يصبح الخليط متجانس، ثم نقوم بعمل حمام ماء دافئ للمكونات عن طريق استخدام ماء مغلى ونضع الإناء على الماء مع التقليب لضمان امتزاج المكونات جيدا حتى تذوب الخلطة، ثم تحفظ الخلطة داخل علبه محكمة الغلق لحين استخدامها مره اخرى، يجب عليكى استعمال هذه الخلطة مره يوميا للحصول على أفضل نتيجة للتوريد السريع والترطيب العميق .