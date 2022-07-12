نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والكركديه كنز عظيم: يشد البشرة علي الفور ويقضي على الرؤوس السوداء ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والكركديه كنز عظيم , حيث تعد الرؤوس السوداء في الوجه تجعل البشرة غير صافية ولا ناعمه فهذه مشكلة كبيرة في البشرة فهذا الماسك يخلصك من بقايا الجلد الميتة التي تعمل علي تكون الرؤوس السوداء التي بمجرد تعرضها للهواء تصبح بقع داكنة في الوجه فالماسك هذا يعمل علي شد البشرة وتفتيحها ونتائجه فورية وسريعة جدا ويساعد البشرة علي التخلص من التجاعيد المبكرة يترك البشرة بيضاء ناصعة, بفضل الكركديه الموجود في المكونات وحبيباته الصغيرة يعمل علي أعضاء البشرة توريدها طبيعية وخرافية. فالبشرة التي تبدو عليها النضارة والنعومة لابد من الاهتمام بها لهذا جاءنا أليكم بهذا الماسك الرائع العجيب الذي يعالج الكثير من مشاكل البشرة, والأن من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والكركديه كنز عظيم الذي يعد ماسك رائع يعمل على تفتيح خرافي للبشرة والجسم بكل سهولة وتحدي2022.

مكونات عمل النشا والكركديه كنز عظيم لشد البشرة والقضاء علي التجاعيد بشكل مبهر

اليوم سوف نتعرف على مكونات ماسك النشا والكركديه مكوناته بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٣ملاعق من النشا.

٢ملعقة من الكركديه.

٢ملعقة من الزبادي.

١ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة جدا للحصول علي افضل نتائج مبهرة بفضل الله هي كما يلي:-

نضع في وعاء ٣ملاعق من النشا ونضع عليهم ماء ساخن جدا ونقلب جيدا نضع الماء حتي يصبح القوام سميك شوية ونخلط جيدا حتى لا يتكتل النشا. بعد ذلك نقوم بإحضار أوراق الكركديه نقوم بطحنه جيدا ثم نضيف ٢ملاعق من بودر الكركديه إلى خليط النشا ونقلب جيدا. ثم نقوم بوضع ملعقة من الدقيق ونقلب جيدا لتمتزج المكونات جيدا. ثم نقوم بوضع ٢ملعقة من الزبادي ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس كريمي والأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

أليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة نعطيكم أفضل النتائج بفضل الله وهي كالاتي:-.