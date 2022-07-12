نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطيب جبنه كيري مصنوعة يدويا داخل المنزل بقوام كريمى جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير منا يحبون تناول الجبنه الكيرى، فى من افضل انواع الجبن التى تتمتع بقوامها الناعم الكريمى ومذاقها اللذيذ، فهى وجبة متكاملة غنيه بالبروتين المشبع، مع العلم أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة، فهى تدخل فى إعداد الكثير من الوصفات لإعداد حلوى السينابون والعديد من الاكلات مثل الفطائر والمعجنات الشهيرة مثل السمبوسة، والمكرونة الباشميل، فهى وجبة أساسية للحامل ولها أهمية كبيرة فى تطوير خلايا جسم الجنين وحصوله على التغذية، كما أنها تعمل على تقوية العظام والأسنان والمفاصل لإحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم حيث أن الجنين يستفيد من إدخال هذه النسبة عن طريق الحبل السري وتناول الام هذه الوجبة الغذائية التى لها دور كبير في تحسين المزاج العام وتقاوم الشعور بالاكتئاب، وتنشط المخ والزاكره، وتمد الأم بالنشاط والحيوية، أثناء فترة الحمل، فانها تتمتع بمذاق رهيب محبب للجميع فهى لا تحتوى على أى مواد حافظة تضر بصحة الإنسان كما أنها من أطيب انواع الجبن التى تتميز بسهولة الفرد، على السندوتشات السريعة التى يطلبونها الاطفال والكبار ايضا، أنها وجبه رائعه بكل المقاييس وصحية تماماً على الصحة العامة، فهى لها عشاق فى أنحاء العالم كله، فمن السهل تحضير الجبنه الكيرى بنفس طريقة وجودة الجاهزه لاكن لا تحتوى على أى مواد ضارة بالصحة، فهى هذه المكونات الاتيه نوضح لكى اسهل طريقه لعمل الجبنه الكيرى بنعومة و مذاق جميل .

طريقه عمل الجبنه الكيري في المنزل

مكونات الجبنة الكيري;

ملعقتين من الدقيق

كوب من الحليب

ربع كوب من الذبدة

ملعقه كبيره من الخل الابيض

رشه ملح

2 مكعب من الجبنه الكيرى الجاهزه

ملعقه كبيره من القشطة

طريقه تجهيز الجبنه الكيرى في المنزل:

نحضر إناء عميق نضع به الحليب والدقيق والزبدة والخل والملح والقشطه و قطعتين الجبنة الكيرى ثم نقوم بضرب هذه المكونات جيدا بالمضرب الكهربائى ثم نقوم بوضع خليط الجبنه على نار هادئة حتى تتماسك وتصبح شكلها كريمى ناعم تحفظ داخل علبه محكمة الغلق حتى لا تتعرض لاى بيكتريا وتصبح متجانسة ثم تقدم على هيئة مربعات صغيرة الحجم وبالهنا .