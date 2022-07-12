نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكات عمل الخيار المخلل المقرمش في المنزل بخطوات سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الخيار المخلل من المقبلات التي توضع بجانب الوجبات الرئيسية، حيث تعطي للطعام طعم آخر شهي، بالإضافة إلى أنه سريع التحضير في وقت قصير، ويمكنك أيضا وضعه بجانب وجبة الإفطار أو بجانب السندوتشات والفلافل، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة سهلة تساعدك على صنعه في بيتك بخطوات سهلة الصنع فتابعونا لمعرفة المزيد.

طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل

يمكنك سيدتي صنع الخيار المخلل بدون شراءه من المحلات من خلال شراء بعض المكونات التي بالفعل قد تجدينها في منزلك وهي كالتالي:

كيلو من الخيار.

أربع معالق كبيرة من الملح الخشن.

كوب ونصف من الخل.

لتر من الماء.

خطوات عمل الخيار المخلل في المنزل

عليك سيدتي اتباع عدد من الخطوات التالية بدقة لتنجحي في صنع الخيار المخلل بدون شراءه وهي كالتالي:

عليك غسل الخيار المخلل جيدا ثم تقطيعه إلي قطع سميكه.

يوضع في وعاء كبير به لتر من الماء.

يترك على النار على درجة حرارة متوسطة حتي تغلي الماء ثم نغلق عليه.

نقوم بوضع الخيار في وعاء آخر ونضع عليه ماء بارد به الخل والثوم المهروس والملح الخشن.

يترك في الوعاء لمدة ساعتين ثم نقوم بتقديمه مع وجبة الغداء.

طريقة عمل مخلل الخيار مع الفلفل

اثنين كيلو من الخيار.

اثنين كيلو من الفلفل الأخضر.

كيس ملح كبير خشن.

كوبين من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة عمل الخيار المخلل بالفلفل في المنزل

كثيرا ما يعتاد البعض على صنع الخيار المخلل بدون إضافة الفلفل وتخليله معه وشراءه من المحلات وإضافته لمخلل الخيار، ولكن الآن سنقدم لكم طريقة سهلة تساعدك على صنعه في المنزل بخطوات بسيطة وأقل جهد، كل ما عليك فعله هو اتباع السطور الآتية وهي: