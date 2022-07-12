اقوي كريم طبيعي للتخلص من تشققات وخشونة القدمين نهائيا تمتعي برطوبة وبياض من أول استعمال 

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عمر شويل - جدة تظهر الخشونة والجفاف والتشققات على كثير من الأشخاص، حيث يمكن أن تظهر تلك الخشونة على اليدين أو القدمين نتيجة كثرة استخدام الماء أو عدم تنظيف وترطيب القدمين واليدين بشكل مستمر، وتسبب هذه الخشونة حكة في اليدين والقدمين وظهور التهابات شديدة، لذلك تبحث الأمهات والفتيات عن وصفات تساعد على التخلص من هذه التشققات والخشونة، والحفاظ على نعومة ولمعان اليدين والقدمين، حيث يعتبران من الأماكن المكشوفة لذلك تهم الفتيات بجمالهم، لذا سوف نوضح لكم طرق التخلص من خشونة وتشققات وجفاف اليدين والقدمين من خلال استخدام وصفات طبيعية سحرية.

وصفة الملح لإزالة تشققات وخشونة القدمين نهائيا

ظهور اليدين والقدمين بشكل جاف وملتهب أمر يزعج الجميع سواء عند الفتيات أو الرجال، حيث تكون بشرة اليدين والقدمين جافة ومليئة بالتشققات، ويعود سبب ذلك إلى كثرة وضع اليدين والقدمين في الماء البارد أو استخدام مواد كيميائية تسبب في تلف البشرة، ويمكن حل هذه المشكلة وتجعل البشرة نضرة وناعمة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ماء دافئ.

ملح ليمون.

خل.

ملح أنجليزي.

فازلين.

طريقة تحضير وصفة إزالة تشققات وخشونة القدمين

لعلاج تشقق وخشونة اليدين والقدمين لابد من توفير المكونات السابقة، حيث يساعد ملح الليمون على التخلص من خلايا الجلد الملتصقة في القدمين واليدين، كما يساعد الخل على تفتيح لون بشرتهم، والفازلين يساهم في ترطيب البشرة وجعلها أكثر جمالاً ولمعانا، ويمكن استخدام هذه الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

يتم تحضير وعاء عميق ووضع فيه كمية من الماء الدافئ وملح الليمون والملح الانجليزى والخل

بعدها توضع القدمين في الخليط لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة.

بعد ذلك يتم استخدام الحجر للتخلص من خلايا الجلد الميت على القدمين.

تليها خطوة تجفيف القدمين ودهن الفازلين على البشرة لترطيبها.

يتم استخدام نفس هذه الطريقة للتخلص من تشققات اليدين.

فوائد إستخدام الملح لإزالة تشققات القدمين