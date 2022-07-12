نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ لن تصدقي طول شعرك من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتسابق الفتيات على جمال شعرهن، حيث نجد أن الفتاة التى تتميز بشعر طويل وكثيف تكون الأكثر جاذبية وجمالاً، حيث يدخل أصحاب الشعر الطويل مسابقات عالمية وتفوز صاحبة أطول شعر بلقب أجمل شعر، لذلك ترغب جميع الفتيات في شعر طويل وكثيف مثل ملكات الجمال، حيث تعاني كثير من الفتيات من تساقط الشعر وضعفه، وتعود الأسباب إلى الإصابة بأمراض صحية أو أمراض وراثية، لذا سوف نوضح لكم وصفات تطويل الشعر.

وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ

يتعرض الشعر إلى عوامل متعددة تسبب في تساقطه وضعفه، حيث يمكن أن تقوم الفتيات بصبغ الشعر بصبغات كيميائية ضارة تسبب في تلفه، كما يمكن استخدام أدوات السيشوار والمكواة بشكل دائم، أو نتيجة ضعف الجسم ونقص بعض أنواع الفيتامينات المسئولة عن تغذية الشعر، وتتمثل مكونات وصفة تطويل الشعر في الآتي.

المكونات

ملعقتين من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

تستخدم الزيوت الطبيعية في علاج مختلف الأمراض الجسدية، حيث يمكن أن تعالج مشاكل البشرة من الجفاف والتشقق، كما تدخل في وصفات تطويل شعر الرموش والحواجب، وكذلك في تطويل الشعر، فهي وصفات طبيعية ومضمونة في المفعول، ويمكن استخدام خلطة الزيوت لتطويل الشعر من خلال إتباع الخطوات التالية.

نحضر وعاء زجاجي ونضع فيه زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون وزيت اللوز ونقلب جميع الزيوت.

نغسل شعر الرأس بالماء ويتم تجفيفه.

يتم عمل حمام بخار لخلطة الزيوت.

نبدأ في وضع كمية من خليط الزيوت على أصابع اليدين لتدليك فروة الرأس.

نستمر في تدليك فروة الرأس بخليط الزيوت حتى الأطراف.

نترك خليط الزيوت على الشعر لمدة ساعتين.

يتم غسل شعر الرأس بعد انتهاء الوقت وتكرار استخدام الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة خل التفاح لتطويل وتكثيف الشعر

ملعقتين من خل التفاح.

نصف كوب من الماء.

زجاجة رذاذ.

طريقة التحضير