كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن سيجعل شعرك ناعم وحرير من أول استعمال 

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عمر شويل - جدة تستخدم كثير من الفتيات مختلف أدوات فرد الشعر مثل السيشوار والكيراتين، ولكنها تزيد من النتائج السلبية على الشعر، كما تستخدم بعض الفتيات الشامبو والكريمات التى تساعد على فرد الشعر وسهولة تمشيطه ولكن جميع الكريمات تحتوي على مواد ضارة على الشعر، ويعتبر الشعر المجعد والمموج من الأمور الصعبة التي تنزعج منها جميع الفتيات، ويفضلن الشعر الناعم سهل التمشيط، لذلك تبحث الفتيات عن وصفات بسيطة وسريعة تساعد على سهولة فرد الشعر، والخميرة تعتبر من الفطريات الممتازة التي تساعد على تنعيم الشعر وسهولة فرده، لذا سوف نوضح لكم طريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر.

كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن

تتوفر الخميرة في جميع المنازل، حيث تستخدم في تحضير المخبوزات وغيرها من الأكلات المميزة، كما تستخدم في تفتيح لون البشرة وجعل البشرة نقية ولامعة، وكذلك يمكن استخدامها في فرد الشعر الخشن والمجعد، فهي بسيطة وسهلة الاستخدام، كما تتمثل مكونات الوصفة من خلال توفير الآتي.

المكونات

ملعقة من الخميرة كبيرة.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

تغذي الخميرة الشعر وتساعد على زيادة نموه ولمعانه، كما يساعد زيت جوز الهند على زيادة كثافة الشعر وترطيبه وتنعيمه، وتعتبر هذه الوصفة سهلة وبسيطة وآمنة على الشعر، فهي ممتازة لزيادة كثافة الشعر وتنعيمه وترطيبه، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

يتم خلط الخميرة وزيت جوز الهند في وعاء.

يغسل شعر الرأس قبل توزيع الخليط عليه.

بعدها يتم توزيع خليط الخميرة على الشعر بشكل متساوي.

لابد من تغطية الشعر لمدة ساعة كاملة.

تليها خطوة غسل الشعر من الخليط بعد انتهاء الوقت.

يمكن تكرار استخدام وصفة الخميرة مرتين في الأسبوع.

وصفة الخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن

1 ملعقة من الخميرة.

ملعقتين من الحليب الدافئ.

زيت زيتون ملعقة كبيرة.

عسل أبيض ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير