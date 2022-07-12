نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولاجين طبيعي.. كريم لبان الدكر لمقاومة التجاعيد والشيخوخة يخفي المسامات المفتوحه في الوجه ستصبح كبشرة الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع قدوم فصل الصيف وكثرة التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسيجية، تعاني البشرة من العديد من المشكلات كالاسمرار وظهور البقع الداكنة والتصبغات على الجلد، بما يظهر البشرة بمظهر غير جمالي، يتسبب في شعور السيدة بالإحراج والخجل أمام الآخرين، وعلى الجانب الآخر أثبتت العديد من الدراسات والتجارب أن لبان الدكر يساهم بشكل فعال في تفتيح البشرة بشكل فوري، وخاصةً المناطق التي تقع حول الفم والعينين، كما يحميها من ظهور البقع الداكنة وعلامات تقدم السن والتجاعيد، علاوةً على فعاليته في القضاء على أي آثار للحبوب، وفيما يلي بعض الوصفات الخاصة لتبيض البشرة والمناطق الحساسة بالاستعانة بلبلن الدكر:

كريم لبان الدكر لمقاومة التجاعيد والشيخوخة

المكونات

ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

علبة من الزبادي.

نصف ملعقة من العسل الأبيض البكر.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإضافة ملعقة واحدة من لبان الدكر المطحون في إناء مناسب الحجم، ثم أضيفي إليه الزبادي، واخلطيهم جيداً.

أضيفي علبة الزبادي وملعقة النشا إلى خليط لبان الدكر والعسل، وقلبيهم جيداً، حتى تحصلي على ماسك متماسك القوام نسبياً.

اغسلي بشرتك بالماء والغسول المناسب، ثم افردي الماسك على بشرتك.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء البارد.

كرري تلك الوصفة من مرة إلى مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على بشرة بيضاء وناعمة.

وصفة لبان الدكر وزيت الورد لشد البشرة

يعمل زيت لبان الدكر بدوره على توحيد لون البشرة وتهدئتها، إلى جانب علاج المسام الواسعة.

المكونات

نصف ملعقة من زيت لبان الدكر.

زيت الترمس (من مصدر موثوق).

فنجان من زيت اللوز المر.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

طريقة التحضير