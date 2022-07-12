نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر مفعول الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شعر الجسم يقف عائق كبير أمام جميع الفتيات، حيث يحلمن بجسم صافي من أي شعر ويكون لامع ونظيف، ويحاولن البحث عن وصفات تساعد على التخلص من شعر الجسم بشكل نهائي، حيث أنه يمكن التخلص من شعر الجسم من خلال استخدام أجهزة الليزر ولكنها تحتاج إلى مبالغ كبيرة تفوق ميزانية معظم الفتيات وربات البيوت، ولكن يمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال استخدام الملح والفازلين، لذا سوف نوضح لكم طرق إزالة الشعر بالفازلين والملح.

وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر الزائد نهائيا

هناك مكونات طبيعية كثيرة متوفرة في المنزل يمكن استخدامها في القضاء على شعر الجسم الزائد، وتنعيم البشرة وتفتيح لونها، ومن أهم هذه المكونات الفازلين والملح، حيث يساعد الملح على التخلص من شعر الجسم الزائد، كما يساعد الفازلين على ترطيب بشرة الجسم، لذا يمكن استخدام هذه الوصفة في التخلص من الشعر الزائد من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من الفازلين.

2 ملعقة من الملح.

الحليب السائل ثلاث ملاعق.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر

لا يخلو صندوق مستحضرات التجميل من الفازلين، فهو من المكونات الأساسية في جميع أدوات التجميل، لأنه يساعد على ترطيب بشرة الجسم وزيادة لمعانها ونضارتها، كما يساعد الملح على حرق بصيلات الشعر وتقليل نمو الشعر بشكل سريع، لذلك يمكن الاعتماد على هذه الوصفة في التخلص من شعر الجسم من خلال إتباع الخطوات التالية.

نحضر وعاء ونضع فيه الفازلين والملح والحليب السائل.

نقلب جميع المكونات في الوعاء حتى يصبح الخليط متجانس.

يتم غسل المكان المراد التخلص من الشعر فيه، ويتم تجفيفه.

بعدها يتم توزيع الخليط على الجسم بشكل متساوي.

يترك خليط الفازلين والملح على البشرة لمدة ربع ساعة.

بعد مرور ربع ساعة يتم إزالة الشعر عكس الإتجاه.

يفضل تكرار استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يتم التخلص من الشعر الزائد بسرعة.

فوائد الفازلين والملح للبشرة