نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت العديد من الوصفات والطرق الخاصة بصنع روج شفايف ثابت وآمن تماماً على البشرة بمكونات منزلية بسيطة ومنخفضة التكلفة، بدلاً من شراء أرواج شفايف غالية الثمن، بالرغم أن منها ما قد يكون ضار على الشفاه على المدى البعيد، نظراً لاحتوائها على مواد صناعية كما تساهم كل من زبدة الشيا والفازلين في ترطيب الشفاه، وحمايتها من الجفاف وتكوين قشور، كما أن الفازلين يعمل بدوره على تكوين طبقة عازلة على الشفاه، بهدف حمايتها من العوامل الخارجية، وخاصةً حين التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة، طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي باستخدام الفازلين المكونات ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو (أي نوع مفضل لديك).

ملعقة كبيرة من البنجر.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز. طريقة التحضير قومي بتقطيع ثمرة البنجر إلى شرائح صغيرة.

ضعي شرائح البنجر في إناء على النار، ثم أضيفي مقدار مناسب من الماء بحيث يغطي شرائح البنجر.

اتركي الخليط حتى يصل إلى درجة الغليان.

ارفعي خليط البنجر من على النار، ثم أضيفي زيت اللوز، ثم زبدة الكاكاو والفازلين.

قلبي المكونات السابقة معاً جيداً.

بعد أن يبرد الخليط تماماً، قومي بوضعه في الخلاط الكهربائي، حتى تتجانس المكونات معاً.

أفرغي الخليط في عبوات بلاستيكية مناسبة الحجم ومحكمة الغلق.

احفظي العبوات في الثلاجة لبضع ساعات حتى يتماسك خليط الروج.

وبذلك يصبح روج الشفايف معداً للاستخدام. طريقة عمل الروج الطبيعي باستخدام زبدة الشيا المكونات ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة من زبدة الشيا.

أي روج قديم لديك. طريقة التحضير قومي بوضع زبدة الشيا مع الفازلين في إناء مناسب الحجم في الميكروويف أو على حمام مائي، من أجل العمل على إذابتهما.

أضيفي بقايا الروج القديم إلى خليط الفازلين وزبدة الشيا، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

ارفعي الخليط من على النار أو أخرجيه من الميكروويف، ثم اتركيه حتى يبرد تماماً.

قومي بإفراغ خليط الروج في عبوات محكمة الغلق مناسبة الحجم.

قومي بحفظ العبوات في الثلاجة.

وبتلك الطريقة يصبح الروج جاهزاً للاستخدام في اي وقت.

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