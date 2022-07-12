نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفتة بالخل والثوم علي الطريقة المصرية بكل أسرارها وتكاتها بطعم يجنن أحلي من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل عام وأنت بخير، نحن الآن نعيش أجمل أيام السنة كلها وهي أيام عيد الأضحى المبارك ومن المعروف في عيد الأضحى ذبح معظم الناس الأضحية، ويوزعون اللحمة على جميع البيوت، ولذلك تتوافر اللحمة بكمية كبيرة عند كل الناس، وتوجد وجبة يفضلها معظم الناس في عيد الأضحى وهي فتة الخل والثوم، مع العلم أن معظم النساء لا يتقن طريقة تحضير الفتة المصرية بالطريقة الأصلية لها، وهذا هو سبب مقالنا هذا اليوم، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات فتة المصرية بالثوم والخل

على الرغم من أن مكوناتها كثيرة، إلا أنها طعمها في النهاية يستحق الكثير من الخطوات لكي تخرج في النهاية فتة على أصولها، وتتلخص الخطوات في:

نصف كيلو من اللحمة المتوفرة لديك.

كيلو من الأرز المصري.

عصير كيلو من الطماطم.

ملعقتان من الثوم المهروس الناعم.

ملعقة ونصف من الزيت.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

كمية مناسبة من العيش.

ملعقة من الخل.

خطوات تحضير فتة الثوم والخل بالطريقة المصرية

قبل البدء في خطوات شرح طريقة تحضير الفتة، يجب أن نقوم بتوضيح طريقة عمل صلصة الفتة، مع العلم أن هذه الصلصة هي التي تعطي للفتة الطعم الرائع:

يجب وضع طاسة على النار وفيه ملعقة من السمن والزيت.

ديتم وضع ملعقة من الثوم عليها.

ديتم وضع ملعقة من الثوم عليها. تم التقليب حتى يحمر الثوم.

يتم وضع ملعقة الخل وبعد ذلك عصير الطماطم.

يجب وضع الملح والتوابل عليها ونتركها حتى تمام التسوية.

طريقة تحضير الفتة:

يتم تقطيع العيش الناشف وتوضع في طاسة بها ملعقة من الزيت والسمن ويتم التقليب حتى يحمر العيش.

يتم وضع كمية مناسبة من الشوربة عليها.

يجب إطفاء النار حتى يتشرب العيش الشوربة.

يتم تحضير الأرز واللحمة بالطريقة العادية.

يتم تحضير الأرز واللحمة بالطريقة العادية. يجب إحضار سيرفيس كبير.

نضع طبقة العيش وبعد ذلك نضع الأرز عليها.

يجب وضع الصلصة على وجه الأرز.

يجب وضع الصلصة على وجه الأرز. يجب وضع قطع اللحمة على وجه الأرز.

يجب وضع كمية مناسبة من الصلصة في طبق جانبي.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن عمل الفته بالخل والثوم فهي تعتبر من أهم اكلات عيد الأضحي المبارك الذي يجعل الطعم لذيذ وجيد جدا ويعطي مذاق رهيب للاكل فالفته يحبها الكثيرون ويمكن عملها ببعض المكونا الموجوة في كل بيت وهذه المكونات تجعل الطعم جميل وغير مكلفة فتعتبر طريقة سهلة علي السيدات عملها في المنزل وتعطي طعم مثل المطاعم