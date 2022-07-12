نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ملعقة النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الشعر الزائد عملية لابد من أي فتاه أو سيده القيام بها لأنها جزء لا يتجزأ من النظافة الشخصية، ينمو الشعر الذي لا حاجة له بدايةً من سن البلوغ ويبدأ معه القلق من طرق إزالته المؤلمة مثل الشمع الساخن، تم اختراع طريقة جديدة حديثًا وهي الليزر لكن تبين أنها مكلفة بالنسبة لبعض الناس، ثم تم إكتشاف أخيرًا مكون النشا الذي أثبت فعاليته في المساعدة على إزالة الشعر الزائد من الجذور وبطريقة بسيطة وغير مؤلمة، هذه الوصفة مكوناتها موجودة في منزلك وغير مكلفة بتاتًا، لذلك سيدتي تابعي معي حتى تتعرفي على طريقة تحضير هذه الوصفة.

كريم النشا إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور

تتلخص مكونات هذه الوصفة في عدة عناصر قليلة متاحة في كل منزل ولن تكلفك أي مال كثير، وجميعها أمنه جدًا على بشرتك لأنها تعتبر مكونات طبيعية وليست صناعية، والمكونات تتمثل في:

ملعقة واحدة كبيرة من لبن الزبادي.

معلقتين كبار من بودرة النشا.

قطعة صغيرة من القطن.

بيضة واحدة على الأقل.

طريقة تحضير وصفة النشا لازالة الشعر

يمكنك استعمال هذه الوصفة في المناطق الخاصة لأنها لا تسبب أي آثار جانبية ولا تسبب أي ألم أثناء استعمالها، يجب على الأقل إزالة الشعر من الجسم كل أسبوعين أو كلما لاحظتي نموه الزائد عن الحد، يجب عليكي العناية ببشرتك وإزالة شعر جسمك بطريقة صحيحة واستخدام مرطب بعد إزالة الشعر، ويوصى بعدم استخدام مزيل عرق مباشرةً بعد إزالة الشعر لأنه قد يؤدي لالتهابات الجلد، هذه الوصفة تتلخص طريقة تحضيرها في السطور التالية:

أولًا يجب إحضار وعاء متوسط الحجم ثم نضع به ملعقتين كبيرتين من بودرة النشا مع بيضة واحدة بعد أن يتم أخذ بياضها فقط ثم نقوم بمزج المكونين معًا بواسطة ملعقة.

نقوم بوضع هذه الوصفة على الوجه بأكمله أو المنطقة المراد إزالة الشعر منها ثم ننتظر لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد يتم أخذ قطنة ومسح المنطقة التي تحتوي على الوصفة بلطف ليتم إزالة الشعر منها.

ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر و نجففها جيدًا ثم نضع لبن الزبادي كمرطب على المنطقة التي تم إزالة الشعر منها.

كما ذكرنا في المقال طريقة إزالة الشعر الزائد باستخدام النشا حيث يمكن التخلص من شعر الوجه والجسم باستخدام النشا فتبحث الفتيات عن طريقة ازالة الشعر من الجذور لذاك يمكن استخدام النشا للتخلص من الشعر الموجود في الجسم وايضا للوجه بدون ألم نهائي وفي دقائق معدودة وايضا يمكن للتخلص من الشعر الزائد باستخدام الملح