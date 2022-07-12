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عمر شويل - جدة طريقة عمل الأرانب المشوية في الفرن، يعد لحم الارنب من أشهي وألذ انواع اللحوم، فهو سهل الهضم، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وسوف نوضح كرق متنوعة لطهي الأرانب، فابقوا معنا. طريقة عمل الأرانب المشوية في الفرن أرنب مسلوق.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة بقدونس.

1 ملعقة صغيرة قشر برتقال.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

كسبرة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة شوربة. الطريقة في البداية، نقطع الثوم ناعماً ونضيف الملح والفلفل والكزبرة ونطحن جيداً.

بعد ذلك، يُضاف البقدونس والصلصة وقشر البرتقال إلى المكونات السابقة ويقلب حتى يتجانس.

بعدها، تبلي الأرنب جيدًا بهذا الخليط.

ثم في صينية فرن يتم وضع الأرنب.

ضعيها في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.

في النهاية، ضعها في طبق التقديم وبالهنا والشفا. طريقة عمل أرنب بالبصل والفلفل المكونات أرنب مغسول جيدا.

بصل مقطع.

قطّع الفلفل إلى شرائح.

2 ملاعق كبيرة من الصلصة.

3 ملاعق كبيرة من دبس الرمان.

ملح وفلفل أسود.

كاري.

كركم.

فلفل أحمر.

زنجبيل.

سمن.

زيت.

ورق غار. طريقة التحضير في البداية، سخني المقلاة وأضيفي الدهون واتركيها حتى تذوب تمامًا وتسخن.

بعد ذلك، يتبل الأرنب بالملح والفلفل، ويقلى على النار، ويضاف أوراق الغار ويقلب حتى يتغير لون الأرنب.

بعدها، أخرج الأرنب من المقلاة وأضف البصل بدلاً منه واقليه جيدًا حتى يصبح لونه ذهبياً.

ثم، يُضاف الفلفل والصلصة ودبس الرمان والبهارات إلى البصل، ويُضاف الأرنب ويخلط المكونات.

في الخطوة التالية، أضف الماء وسخن المكونات حتى ينضج الأرنب تمامًا.

نأخذ صينية ونصب نصف الخليط السابق ونضع الأرنب عليها.

النصف الثاني من الخليط نضعه فوق الأرنب وضعه في فرن مسخن مسبقًا إلى 180 درجة لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

في النهاية يتم تقديمه مع الارز، بالإضافة إلى ذلك السلطة. أهمية تناول الأرانب طريقة عمل الأرانب المشوية في الفرن ، مهما كان السبب، فإن عدم الرغبة في أكل الأرانب خسارة كبيرة، حيث أن الأرانب مصدر غني بالبروتين مع أعلى نسبة من البروتين وأقل نسبة من الدهون.

مهما كان السبب، فإن عدم الرغبة في أكل الأرانب خسارة كبيرة، حيث أن الأرانب مصدر غني بالبروتين مع أعلى نسبة من البروتين وأقل نسبة من الدهون. لذلك ينصح الذين يعانون من تناوله لما له من تأثيرات على القلب والأوعية الدموية، لذلك هناك سمنة ومشاكل في الجهاز الهضمي.

هو أيضا رفيق السكر، يرجع السبب وراء ذلك إلى أنه يحتوي على أقل نسبة من الكوليسترول ولا يضر بصحتك. لذلك يوصي الأطباء بتناوله لكل المرضى والأصحاء.



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