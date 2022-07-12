نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز في بيتك بالحنة المنزلية افردي ونعمي شعرك ووقفي التساقط وأخفي الشيب نهائياً لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر يأخذ كل إهتمامات الفتيات والسيدات لأن الشعر الكثيف والطويل يزيد من جمالها فنصح بإستخدام الحنة التى تحافظ على صحة ولمعان الشعر فالحنة من المواد الطبيعية التى تحتوي على جميع أنواع الفيتامينات والمعادن والأحماض التى تساعد فى تكثيف الشعر الخفيف، وتعمل على تطويل الشعر القصير، وتخلص من وجود البكتريا والفطريات الموجودة في الرأس، وتخلص أيضا من تراكم الدهون والقشرة التى تسبب الإزعاج والإحراج أمام الناس، وتساعد الحنة فى تنعيم الشعر الخشن وفرد الشعر المجعد، وتغذي فروة الشعر فتصبح خصلة الشعر قوية، وتعمل الحنة على إزالة الشعر الأبيض، وتمنع تساقط الشعر، ووصفة الحنة بإمكانك أن تصنعيها فى المنزل بكل سهولة ومكوناتها متوفرة بأسعار تناسب الجميع. مكونات الحنة لتكثيف وتنعيم الشعر ووقف التساقط كمية من الحنة تناسب حجم الشعر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الموز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت المرمرية

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الصبار

كمية مناسبة من الماء طريقة عمل خلطة الحنة لتكثيف وتنعيم الشعر ووقف التساقط أولا نقوم بتنظيف الشعر والتخلص من الدهون والزيوت بالماء الدافئ حتى تؤثر الحنة على الشعر.

وبعد ذلك نحضر وعاء مناسب ثم نضع به الحنة والماء وعصير الليمون ثم يتم التقليب.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات إلى المزيج السابق من زيت جوز الهند والزبادي والنشا وزيت إكليل الجبل وعصير الموز وزيت المرمريه وزيت الصبار ثم يتم تقليب المكونات للحصول على خليط متجانس.

ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية حتى يسهل وضع الخلطة ثم نبدأ بتوزيع الحنة فى الجذور وباقي الشعر ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر، ونكرر وضع الحنة أربعة مرات فى الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع، وسوف نلاحظ الشعر أصبح كثيف وناعم بإستخدام وصفة الحنة التى أيضا منعت تساقط الشعر وظهوره بشكل جذاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنز في بيتك بالحنة المنزلية افردي ونعمي شعرك ووقفي التساقط وأخفي الشيب نهائياً لن تصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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