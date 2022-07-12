نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي ملعقة من الوصفة اليابانية لتبييض اليدين في يوم واحد ستبهرك يديكِ ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتبحثين عزيزتي عن طريقة تجعل يديك ناصعة البياض مثل لون الثلج في وقت قصير؟ جربتي كريمات كثيرة ولم تحصلي على نتيجة جيدة؟ إن كانت إجابتك على هذه الأسئلة نعم فهذا المقال سيساعدك على ذلك، حيث نقدم لكم طرق لتبييض اليدين في يوم واحد، وذلك من خلال عرض الطرق الطبيعية التي تساعد على ذلك، فعليك متابعتنا.

تبييض اليدين في يوم واحد

احصلي عزيزتي على يدين ناصعتين البياض من خلال الطرق التي سوف نقدمها لك.

الأرز لتبييض اليدين

لتحصلي على لون يدين ناصع البياض عليك استخدام الأرز، حيث يحتوي على مواد طبيعية تساعد في تبييض البشرة وذلك كما يلي:

المكونات

نصف كوب من الأرز الجاف.

ونصف كوب من اللبن الحليب.

ربع كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بوضع الأرز في المطحنة الكهربائية ونطحنه طحنًا جيدًا.

نقوم بوضعه في طبق ونضع عليه اللبن الحليب.

نضيف إليه الماء الدافئ ونقلب المكونات حتى يصبح لدينا عجينة لينة.

نقوم بفرد قطعة من العجين بالتساوي على اليدين.

نترك الخليط على اليدين حتى يصبح الخليط جافًا.

نفرك الخليط من على اليدين جيدًا، ثم نقوم بغسل اليدين بالماء.

يمكنك تكرار الخليط حين التعرض للشمس دومًا، فهو يساعد في التخلص من الجلد الداكن.

عصير الليمون لتبييض اليدين

يعد عصير الليمون من المواد سريعة المفعول، فعليك اتباع الطريقة التالية:

المكونات

حبة واحدة من الليمون.

ملعقتين من السكر الخشن.

طريقة التحضير

قومي بعصر الليمون في طبق، وأضيفي إليه السكر الخشن.

قلبيهم جيدًا، ثم قومي بوضعه على اليدين لمدة ثلث ساعة.

افركي يديك جيدًا، ثم ابدئي في شطف يديك بالماء الفاتر.

يمكنك أن تضعي على الخليط نقطتين من زيت الزيتون، أو وضعه على اليدين بعد التخلص من الخليط.

جربي تكرار الوصفة مرة يوميًا.

في نهاية المقال المتحدث عن تبييض اليدين في يوم واحد فقد قدمنا لك أفضل الطرق التي يمكنك الاختيار من بينهم، حيث عرضنا طريقة عجينة الأرز واللبن، كما عرضنا طريقة استخدام الليمون لتبييض اليدين في أسرع وقت.