نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير كب كيك الشوكولاتة الهش والخفيف مثل الأفران لذيذ وشهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كب كيك الشوكولاتة من الحلويات اللذيذة جدًا، دائما تبحث الأمهات والسيدات عن طرق جديد وشهي لتحضير الكيك وهذا لأن الكيك اصبح من الحلويات تقليدية وتحرص الأمهات على التجديد في عمل الحلويات، ومن أسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها في العزومات والتجمعات والاحتفالات هي كب كيك الشوكولاتة وهناك أنواع كثيرة جدًا ونكهات كثيرة يمكن أضافتها على الكب كيك مثل الفانيليا و القرفة و الليمون والبرتقال، ولكننا اليوم حرصنا على تقديم أحلى وألذ النكهات هي كب كيك الشوكولاتة من المنزل مثل الأفران والمخابز وتزينها بصوص الشوكولاتة.

مقادير كب كيك الشوكولاتة

يفضل الأبناء دائما تناول الحلويات الخفيفة والسريعة مثل الكيك والبسكويت، و في الإحتفالات تحرص الأمهات على التنوع في تحضير الكيك لكى يتناولها الأطفال والضيوف، وسنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير كب كيك الشوكولاتة فهو من الحلويات الخفيفة واللذيذة جدًا، كما أنه لا يأخذ وقت أثناء التحضير ومكونات تحضيرها اقتصادية و متوفرة في جميع المنازل، المكونات هي:

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة نشا.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

باكيت من فانيليا.

رشة ملح.

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة

يعد الكب كيك من الحلويات اللذيذة جدًا التي تشبه الكيك في طريقة تحضيرها وطعمها ولأنها تكون في قوالب متوفقة وصغيرة الحجم تكفى لكل شخص على حدي، ولذلك يفضل جميع الأمهات على تحضيرها في المناسبات والاحتفالات بجانب التورتة او الكيك لكى تقدم للأطفال، ويمكنك تزينها بالكثير من الطرق والحشوات، طريقة تحضيرها هي: