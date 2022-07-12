نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تناولها يومياً.. أطعمة غنية بمضادات الأكسدة لصحة ومناعة قوية وتأخير علامات الشيخوخة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج جسم الإنسان إلى عدة متطلبات كي يتفادى الأمراض والتعب والشعور بالإرهاق، وأهمها أطعمة غنية بمضادات الأكسدة فكلنا نعتقد أن متطلبات الجسم تقتصر على العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن، ونقوم بالبحث عن أطعمة تحتوي عليها ولا نهتم لمضادات الأكسدة والتي يجب توافرها في الجسم بشكل متوازن ودائم، لحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

للتمتع بصحة جيدة ومناعة قوية يجب الاهتمام بالنظام الغذائي المتبع، وعدم إهمال متطلبات الجسم وتناول المأكولات الغنية بالفوائد، وأهمها مضادات الأكسدة التي توجد في الأطعمة التالية.

التفاح

يوجد التفاح في الأسواق بشكل مستمر طوال شهور السنة، ويمكن شرائه في أي وقت فهو مصدر قوي لمضادات الأكسدة، كما يحتوي على الألياف المفيدة

للجسم.

الطماطم

من السهل جدًا تناول الطماطم مع الوجبات بشكل مستمر، بإدخالها في مكونات الطعام أثناء الطهي،أو وضعها في أطباق السلطة، فهي مليئة بمضادات الأكسدة ومفيدة أيضًا للجهاز الهضمي.

المكسرات

تزداد قيمة المكسرات قليلاً عن غيرها من مصادر مضادات الأكسدة، فهي مصنع لإنتاج الأوميجا ٣ الذي يحتاجه جسم الإنسان بشكل مستمر.

الشيكولاتة الداكنة

الكثير من الناس يحبون الشيكولاتة، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة بشكل كبير، وذلك غير أنها تحسن من الحالة النفسية وتمد الجسم بالطاقة، بالإضافة إلى الطعم اللذيذ.

الرمان

يلعب الرمان دورًا كبيرًا في صحة الجسم، فهو منجم للفوائد بجانب احتوائه على مضادات الأكسدة، يمكنه أن يقي الإنسان من عدة أمراض، مثل هشاشة العظام، سكر الدم والزهايمر.

فوائد مضادات الأكسدة لجسم الإنسان

الجزيئات الصغيرة التي تتكون لتحافظ على خلايا الجسم من التلف الذي ينتج عن الإجهاد التأكسدي، تسمي مضادات أكسدة ولها عدة فوائد لا يمكن الاستغناء عنها مثل:

المحافظة على الحمض النووي من التلف.

تأخير علامات وأثار الشيخوخة، وإبقاء جسم الإنسان في حالة نشاط وقدرة على القيام ببعض الأعمال.

تقوية القلب بشكل عام، والوقاية من الإصابة بأمراضه.

تقوية مناعة الجسم، وزيادة قدرتها على مهاجمة الأمراض.

في نهاية مقال أطعمة غنية بمضادات الأكسدة نكون قد ذكرنا مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة، وشرحنا لكم فوائدها وكيفية عملها داخل الجسم، ولذلك يجب تناولها لعدم الإضرار بأجسادنا والتمتع بصحة جيدة.