نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرز معمر باللحم البتلو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرز معمر باللحم البتلو، الأرز المعمر من أشهر الوصفات التي يتم إعدادها في الدولة العربية، وبالأخص في الأرياف المصرية، وذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم طرقمتنوعة لعمل الأرز المعمر، فقط تابعونا. أرز معمر باللحم البتلو المكونات منقوع 3 أكواب (600 جم) أرز مصري.

3 أكواب (750 مل) من الحليب.

1 كوب (250 مل) من الماء.

قطّع 2 بصلة متوسطة الحجم إلى شرائح رفيعة.

نصف كيلو (500 جم) لحم مقطع مكعبات.

كوب (100 جم) زبدة.

¼ كوب (50 جم) قشدة.

3 ملاعق كبيرة (45 مل) زيت.

ملح وفلفل. طريقة الطهي يسخن الفرن إلى درجة حرارة 250 مئوية.

يوضع الطاجن أو البرام في الفرن ويترك حتى يسخن.

يُغلى الحليب والماء والملح، بالإضافة إلى ذلك الفلفل على نار متوسطة.

سخني الزبدة على نار متوسطة،ثم أضيفي نصف كمية الزبدة وقلبي حتى تذوب.

نضيف اللحم والبصل ونقلب حتى يتحول لون اللحم والبصل للون البني.

يضاف الملح والفلفل ويقلب لمدة دقيقتين.

أخرجي الطاجن من الفرن وادهنه بالزبدة، وأضيفي نصف الأرز.

ثم خليط اللحم والبصل، وباقي الأرز.

نضع القشطة على الأرز ونضع باقي الزبدة ونصب الحليب ونقلب حتى يتغلغل الحليب في الأرز.

أخيرًا، ضعي الطاجن في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 220 درجة لمدة 60-75 دقيقة حتى تنضج. طاجن أرز معمر بالحمام المكونات منقوع 3 أكواب (600 جم) أرز مصري.

3 أكواب (750 مل) من الحليب

1 كوب (250 مل) من الماء.

قطّع 2 بصلة متوسطة الحجم إلى شرائح رفيعة.

3 حمامات.

3ملاعق كبيرة (37.5 جم) زبدة

1/2 كوب (50 جم) كريمة.

3 ملاعق كبيرة (45 مل) زيت.

ملح وفلفل. التحضير في بداية الطريقة، سخن الفرن مسبقًا إلى 250 درجة مئوية.

بعد ذلك، يوضع الطاجن في الفرن حتى يسخن.

بعدها،نضع البصل والملح والفلفل في وعاء ونخلط جيدا.

ثم نمزج البصل مع البهارات داخل الحمام وخارجه.

تُذوّب ملعقتان كبيرتان من الزبدة على نار متوسطة ويُقلى مزيج الحمام وباقي البصل حتى تصبح جميع الجوانب بنية.

يغلى الحليب والماء والملح والفلفل على نار متوسطة.

نخرج الطاجن من الفرن، نلمعها بالزبدة نضيف نصف كمية الأرز.

بالإضافة إلى ذلك الحمام بخليط البصل، ثم باقي الأرز.

نضع القشطة على الأرز، ثم نضع باقي الزبدة ونصب الحليب ونحرك الطاجن حتى يتغلغل الحليب في الأرز.

في النهاية، يتم وضع الطاجن في فرن مسخن ساخن على حرارة 220 درجة.

بعد مرور 60 دقيقة سوف ينضج الطاجن، وبألف هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرز معمر باللحم البتلو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.