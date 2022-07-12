نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وشك هينور بماسك النشا للوجه لتفتيح عميق وطبيعي بدون مكياج أو كريم أساس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد النشا أحد العناصر التي يستخدمها البعض في عمل بعض الحلوى والوجبات الغذائية المختلفة، إلا أنه يستخدم أيضًا في عمل ماسك للوجه حيث يعد النشا من المواد الغنية بالمعادن المفيدة للبشرة، لذلك نقدم لكم من خلال المقال ماسك النشا للوجه بطريقة لن تجد أسهل منها فهو يدخل في عمل الماسكات المتوفر موادها في المنزل.

ماسك النشا للوجه

استخدم مادة نشا الذرة في عمل الماسكات التي تجعل البشرة غنية بالعناصر التي تلزمها، وإليك ماسك النشا للبشرة فيما يلي:

المكونات

ملعقتين من نشا الذرة.

أربعة ملاعق كبيرة من الليمون المعصور.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

قومي بوضع النشا في طبق وضعي عليه نشا الذرة وقلبيه حتى يذوب تمامًا.

ضعي الليمون عليه وأكملي تقليب.

أضيفي إليه صودا الخبز وقلبي مرة أخرى.

قومي بوضع الكركم على المكونات وقلبيه جيدًا.

اغسلي وجهك جيدًا، ثم قومي بفرد الخليط على وجهك.

اتركي الماسك على وجهك لمدة ثلث ساعة، ثم قومي بغسل وجهك جيدًا.

استخدمي قطعة من القطن وضعيها في القليل من الحليب ومرريها عدة مرات على وجهك، ثم قومي بغسلها جيدًا.

كرري الماسك مرتين كل أسبوع.

فائدة النشا للوجه

هناك العديد من الفوائد التي تجدها في النشا عند إستخدامه على البشرة، وإليك بعض منها فيما يلي:

يمكنك استخدامه على بشرتك الدهنية ليساعدك في التخلص من نسبة الدهون الزائدة على بشرتك.

يخلصك من الجلد الميت والصبغات التي تتواجد في البشرة فتعطيه لمسة خشنة، لذا فهو من أنواع المواد المرطبة للبشرة.

يمكنك وضعه على البشرة فور حدوث الحروق حيث يخلصك من الألم الناتج عن تهيج البشرة.

استخدميه مع أنواع أحمر الشفاه اللامعة حتى يساعد في جعل اللون مطفي.

في نهاية الحديث عن ماسك النشا للوجه فقد قمنا بعرض أفضل طريقة لعمل هذا الماسك وذلك بوضع الكركم معه، كما عرضنا أهم فوائد النشا للبشرة، لذلك عليك أن تستخدميه دومًا حتى تساعد بشرتك في الحصول على الفوائد الناتجة عن الماسك.