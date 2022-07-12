نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية قوية لتفتيح وتبييض الرقبة وإزالة الأسمرار والبقع بسرعة ومن أول أستعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني العديد من السيدات والفتيات من سواد الرقبة التى تسبب لها الإزعاج وتقلل من ثقتها بنفسها فسوف نقدم إليكي خلطة رهيبة تعمل على تبييض الرقبة وتجعل بياضها مثل الثلج والتى تتكون من الزبادي والحليب والقهوة والسكر وعصير الليمون والعسل الأبيض فهذه الوصفة من الوصفات الناجحة والتى لها مفعول سحري على الجلد فهى تزيل الجلد الميت وتزيل التصبغات الداكنة وتوحد لون الرقبة دون الحاجة إلى إستخدام كريمات التفتيح أو أى منتج يحتوي على مواد ضارة كيميائية تباع بأسعار عالية، والتى تسبب فى إزالة طبقة من الجلد فتسبب فى الإسمرار وتعمل ظهور الحساسية ويمكن أن تسبب بعض الأمراض الجلدية، وبالتالى يصعب علاجها، واسمرار الرقبة لها أسباب كثيرة منها التعرض لأشعة الشمس بكثرة. مكونات خلطة لتبييض الرقبة ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من خل التفاح

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا طريقة عمل خلطة لتبييض سواد الرقبة فى البداية ننظف الرقبة بالماء الفاتر ونزيل أى متسخات بها ثم نجففها جيدا بالمنشفة.

ثم نحضر وعاء ونضع به القهوة والسكر وبيكربونات الصوديوم والنشا ثم نمزج هذه المكونات.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات من الزبادي والحليب السائل وعصير الليمون والعسل الأبيض وخل التفاح وزيت الليمون ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض للحصول على خليط متجانس ومتداخل.

ثم نبدأ بتوزيع الخلطة على الرقبة جيدا، ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تجف تماما.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بفرك الخلطة ثم نغسلها بالماء حتى نتخلص من آثار تلك الخلطة.

َونكرر وضع هذه الخلطة مرتان فى الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع، وسوف نلاحظ بياض الرقبة وظهورها بشكل جذاب وجميل بإستخدام تلك الوصفة الرهيبة والسحرية التى تمنحك السعادة والثقة بالنفس.

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