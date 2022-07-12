نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري وإزالة تجاعيد البشرة بلا عودة بملعقة نشا هتخلي بشرتك مشدودة هتصغري مهما كان عمرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة من ضمن المشاكل التي تواجه هي مشكلة التجاعيد فهذه المشكلة من أكثر المشاكل المزعجة التي قد يعاني منها عدد كبير من السيدات، فهي تظهر عادة مع مرور التقدم في العمر أو عند الدخول في سن الأربعينات فهذا يعد أمر طبيعي ولكن أحيانا قد تظهر التجاعيد قبل أوانها فهذا يعد من المشاكل الكبيرة، وتوجد عوامل كثيرة يكون لها دور في ظهور التجاعيد ومن ضمنها هي كثرة إستعمال مستحضرات التجميل وكذلك عدم تنظيف البشرة وغير ذلك الكثير فلكي تقوم جميع الفتيات بشد التجاعيد لابد من إستخدام بعض الكريمات فهذه الكريمات تعمل على إزالة التجاعيد، فقد تحتوي كل هذه الكريمات على مواد كيميائية ممكن أن تضر الوجه لأن من المعروف أن الجلد يكون حساس جدا فقد تظهر أشياء غير مرغوب فيها على البشرة، ولكن نجد عدد كبير منهم يفضلون إستعمال خلطات طبيعية فهذه الخلطات تعمل على شد البشرة لأنها تكون مفيدة جدا علي الوجه لذلك يمكننا أن نستخدم ماسك طبيعي، فالماسك الذي يساعد على ذلك هو ماسك النشا حيث أنه يساعدنا في الحصول على النتيجة المطلوبة. مكونات ماسك النشا لشد البشرة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض. طريقة عمل ماسك النشا لشد البشرة نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ثم يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد.

وبعد ذلك يتم وضع هذا الماسك على البشرة ونتركه حتى يجف تماما ثم قومي بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد ونضع كريم مرطب عليها ولابد من تكرار هذا الماسك مرة واحدة في الإسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبييض فوري وإزالة تجاعيد البشرة بلا عودة بملعقة نشا هتخلي بشرتك مشدودة هتصغري مهما كان عمرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.