نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمتعي بشفايف جذابة بعمل روج طبيعي منزلي باللون اللي بتحبيه ثابت وجذاب يدوم طول اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة فيما يلى سوف نشرح لكى كيف تصنعين روج طبيعي فى المنزل بمكونات طبيعية وآمنه تحافظ على الشفايف والتى تتكون من زبدة الشيا وزيت جوز الهند والنشا والفازلين وماء الورد فيمكن عمل روج طبيعي والذى لا يقتصر على اللون الأحمر فقط بل يمكن عمل ألوان متعددة تتواكب مع الموضة دون الحاجة إلى شراء الروج من المحلات والأسواق الخارجية الذي لا حصر له وماركات مختلفة منها ماركات تحتوى على مواد طبيعية وعالية الجودة ولكن تباع بأسعار باهظة الثمن لا يستطيع البعض شرائها، ومنها ماركات رديئة تتلف بسرعة ولها رائحة غير جيدة، وتعمل على تشققات بالشفايف، وتسبب التهابات فى الجلد، لأن هذه المنتجات بها مواد كيميائية ومواد حافظة تسبب ذلك، ولكن الروج الطبيعي الذى يصنع فى المنزل يحافظ على الشفايف من التشققات. مكونات روج طبيعي فى المنزل إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زبدة الشيا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من شمع العسل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من لون طعام صحي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللافندر

وعاء مناسب طريقة عمل روج طبيعي فى المنزل فى البداية نحضر قدر ثم نضع به زبدة الشيا وشمع العسل والفازلين ثم نضعهم فى حمام مائى ساخن أو فى الميكرويف ليتم تسخينه حتى تذوب هذه المكونات تماما.

وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت جوز الهند والنشا وماء الورد والماء ولون طعام صحي وزيت اللافندر على المزيج السابق ثم نخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يعطينا مزيج متداخل وله قوام سميك وثقيل.

ثم نقوم بصب المزيج فى عبوة مناسبة محكمة الغلق ثم نقوم بوضعها فى الثلاجة حتى تتماسك وتجمد لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين.

وبعد ذلك يصبح الروج الطبيعي جاهز للإستخدام بإتباع هذه الوصفة الرائعة، ويمكن أن تستعمليه وقت الحاجة ثم أعيديه مرة أخرى إلى الثلاجة لكى تحتفظي بقوامه.

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