ازالة سواد الركب والاكواع من اول مرة بمكون منزلي سحري يجعلها بيضاء ناعمة مثل ركب الاطفال لن تصدقي ما هو

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عمر شويل - جدة تواجه الكثير من النساء مشكلة سواد الركب والأكواع والتي تعد من مشاكل البشرة المزعجة ، كما أن ارتداء الملابس القصيرة يمكن أن يسبب إحراجًا كبيرًا. إذا كنت تبحث عن حل فعال ، نقول لك أن الحل أمامك مباشرة في المنزل ، سيدتي ، خاصة في مطبخك الذي لا يخلو من الكركم ، يمكنك استخدامه لتحضير أطعمة مختلفة ، ها هو تفاصيل الوصفة المكونات المطلوبة والتحضير والاستخدام ؛ يفتيح الركب والأكواع ويوحد لون الجسم. كما تتعد فوائد الكركم للبشرة والتي تكمن في ان الكركم يقلل من إنتاج مادة الميلامين التي تسبب اسمرار البشرة.الكركم له دور بارز وفعال في إزالة الجلد الميت.يقلل الكركم من إفراز الغدد الدهنية ، وخاصة في البشرة الدهنية ، مما يجعلها أكثر نضارة.تساعد العناصر الموجودة في الكركم في مكافحة العدوى وتحييد الجذور الحرة.يساعد في الحصول على بشرة منتعشة وخالية من التجاعيد.يتخلص الوجه من مشكلة الاحمرار الناتجة عن التهاب الوجه.يعتبر من أهم أسباب سواد الركبتين وأجزاء أخرى من الجسم ، ومثال على هذه الجزيئات الوسخة والأوساخ التي تتراكم بشكل متكرر على الجلد وتمتصها ، مما يؤدي إلى زيادة سواد منطقة الركبة. ولكن هنا سنوضح طريقة لعمل خليط لتفتيح وتبييض الركب والاكواع بشكل سريع وامن اليكم الخطوات . خلطة ازالة سواد الركب والاكواع من اول مره خلطة الكركم والنشا لتبييض الركب والاكواع مكونات خلطة الكركم لتبييض الركب في دقائق: ملعقة كبيره من الكركم

ملعقتين من عصير الليمون

ملعقة نشا

ملعقتين من الزبادي طريقة استعمال خلطة الكركم لتبييض الركب والاكواع: تبييض الركب من اول مره قومي بمزج كلا من النشا والكركم والزبادي والليمون حتى تحصلي على خليط ذات قوام مناسب ، ثم قومي بتطبيق الخليط على الركب والاكواع والمناطق الداكنه بالجسم وسوف يزال بدون مجهود منك فقط انتظري ٢٠ دقيقة ، ثم بااستخدام قطنه مبتله بزيت مرطب للجلد قومي بمسح الخليط جيدا وسوف تلاحظين النتيجة المبهره والاكيده بعد زوال الماسك ، فقط قومي بتكرار هذه الوصفة في الاسبوع مرتان وستلاحظي كم بدت الركب والكوع بلون ابييض جذاب بدون اسمرار وسواد .

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