استعيدي جمالك وغيري لون شعرك في البيت باللون اللي بتحبيه بالحنة المنزلية بدون أي أضرار

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عمر شويل - جدة كل فتاة ترغب في أن تقوم بتغيير شكلها وهذا التغيير يظهر عند صبغ الشعر لذلك تقوم كلا منهم بتغيير لون الشعر فيقومون بالبحث عن الألوان التي تناسب البشرة، فقد توجد ألوان كثيرة جدا ومنها اللون الأصفر أو اللون الأحمر أو اللون البني سواء الغامق أو الفاتح وكل لون منهم له درجات مختلفة، فعندما نقوم بصبغ الشعر توجد أشياء كثيرة تساعد على ذلك ومنها إستخدام الصبغات الكيميائية أو إستخدام الخلطات الطبيعية أو الحناء، حيث نجد عدد كبير من السيدات يلجأون إلى الصبغات الكيميائية لتلوين الشعر فمن الممكن أن يتم عملها في صالونات التجميل أو في المنزل فهي تقوم علي صبغ الشعر بالفعل وتكون نتيجتها مذهلة، ولكن يكون لها أضرار جانبية تظهر على الشعر فهي تعمل على جفاف الشعر وتساقطه وتقصف أطرافه وهيشانه وغير ذلك أن مفعول هذه الصبغات لا يدوم لفترة طويلة ونظرا لهذه الأسباب ينصح بتجنب إستخدامها، ولكن نجد عدد آخر من السيدات يفضلون إستعمال خلطة الحناء فهي تقوم أيضا علي صبغ الشعر بطريقة جيدة. مكونات خلطة الحناء لصبغ الشعر خمس ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع كوب كبير من عصير الليمون.

ربع كوب كبير من خل التفاح. طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الشعر قومي بإحضار طبق مناسب ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وربع كوب كبير من عصير الليمون ونقوم بإضافة ربع كوب كبير من خل التفاح.

ثم يتم مزج كل هذه المكونات مع بعض بشكل جيد لكي نحصل على خليط متماسك وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي الشعر ونضع قبعة أو بونيه عليه.

ثم يتم تركه بهذه الطريقة لمدة ساعتين تقريبا وبعد مرور هذه المدة نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والشامبو.

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