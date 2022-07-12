نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السينابون بالقرفة بأبسط المقادير بخطوات ناجحة 100% وبطعم هش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة لفائف من القرفة والسكر وإشتهرت بكثرة فى المطاعم ومحلات الحلويات وهو السينابون الذي يعتبر نوع من أنواع الحلويات التى لاقت إقبال كبير من الكبار والصغار لذلك تبحث كل ربة نزل على مكونات وطريقة عمل السينابون لتقديمه لأفراد أسرتها لأن يحتوي على قيمة غذائية عالية جدا لأن من مكوناته البيض والسكر والدقيق والحليب والزبدة، وسوف نشرح فى هذا المقال كيف تصنعين السينابون بطعم لذيذ وشهي، وتقدم السيدات السينابون للضيوف فى المناسبات وحفلات أعياد الميلاد، وتقدمه لأطفالها فى وجبة الإفطار مع كوب الحليب، ويمكن تناوله فى باقي أوقات اليوم، فلا ننصح بشراء السينابون من المحلات بالرغم من أن له شكل جميل ولكن الطعم غير جيد. مكونات عمل السينابون حبة واحدة من البيض

ربع كوب صغير الحجم من السكر

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

ربع كوب صغير الحجم من الزبدة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

نصف كوب صغير الحجم من الماء

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخميرة الجافة الفورية

كمية مناسبة من القرفة طريقة عمل السينابون نحضر وعاء ثم نضع به الخميرة والماء الدافئ ثم يتم التقليب ونتركها لمدة خمسة دقائق.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات إلى الخليط السابق من البيض والسكر الحليب السائل والزبدة والملح والفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة ثم يتم التقليب جيدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع الدقيق بالتدريج ثم يتم العجن باليد جيدا حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة ثم نتركها لمدة ساعة ونصف حتى تخمر ويتضاعف حجمها.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بفرد العجين على سطح مستوى مرشرش بالدقيق ثم نفردها على شكل مستطيل ثم ندهنها بقليل من الزبدة ثم نرش عليها القرفة والسكر.

ثم نبدأ بلف العجين بالعرض على شكل رول ثم نقوم بتقطيع السينابون ثم نضعه فى صينية مدهونة بقليل من الزيت ونتركها لمدة عشر دقائق.

ثم ندخلها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ولمدة ثلاثة دقيقة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي ثم يقدم فى طبق التقديم بأحلى وألذ طعم.

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