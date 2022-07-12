عايزة مزيل عرق قوي وبرائحة عطرية ويدوم 24 ساعة تعالي اقولك تعمليه أزاي في البيت بدون تكلفة

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عمر شويل - جدة مزيل العرق من الأشياء التي لا تستطيع الفتيات والرجال الإستغناء عنها فالمزيل متواجد ضمن حقيبة أدوات التجميل الخاصة بالفتيات، والمزيل من الأشياء المهمة جدا والضرورية لأنها تعطى للجسم الرائحة الجميلة والمنعشة فسوف نعرض مكونات وطريقة عمل مزيل عرق طبيعى المكون من ماء الورد وزيت القرنفل وزيت جوز الهند وزيت عطري والنشا فهذه الوصفة تصنع بأسهل الطرق فى المنزل، وبتكلفة رخيصة جدا، ويعاني الكثير من الناس من التعرق الزائد ذو الرائحة الكريهة خاصة فى فصل الصيف وفى أيام الحر الشديد والتى تسبب لهم الإحراج والخجل الشديد، وعدم الثقة بالنفس فعندما يزيد إفراز العرق وإفراز معدل السموم من الجسم فيؤدي إلى تراكم البكتريا فى المناطق التى يكثر بها العرق مثل منطقة تحت الإبطين وبين الفخذين، وكل هذا بسبب عدم تعرض هذه المناطق إلى التهوية الجيدة، وعدم النظافة الشخصية لذلك يلجأ البعض إلى مزيلات العرق الطبيعية. مكونات عمل مزيل عرق طبيعي أربعة ملاعق كبيرة الحجم من شمع العسل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زبدة الشيا

ربع كوب صغير الحجم من نشا الذرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من صودا الخبز

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت عطري

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت القرنفل

وعاء لمزيل العرق طريقة عمل مزيل عرق طبيعى فى البداية نحضر إناء ثم نضع به زبدة الشيا وشمع العسل ثم نقوم بوضعه فى حمام ماء دافئ لمدة عشر دقائق حتى يذوب تماما.

وبعد ذلك نقوم بإضافة نشا الذرة وصودا الخبز وماء الورد وزيت جوز الهند والزيت العطري والفازلين وزيت القرنفل ثم نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نضع هذا الخليط فى وعاء مناسب، وبهذا يكون مزيل العرق أصبح جاهز للإستخدام بأحلى وأطيب رائحة.

ويحفظ وعاء مزيل العرق فى مكان جاف، فيجب إتباع هذه الوصفة الرائعة التي تعطي الثقة بالنفس.

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