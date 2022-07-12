نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار مخفية عن صبغ الشعر من مصففي الشعر العالميين واحتراف الصباغة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الفتيات في أن تحصل على مظهر مختلف ومميز ويعتبر تغير لون الشعر من أكثر العادات التي تتبعها الفتيات من أجل تغيير الروتين.

وأصبح من السهل الآن صبغ الشعر بكل سهولة في المنزل بدلًا من أن يتم التوجه إلى صالات التجميل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم بعض الطرق التي تتبع من أجل صبغ الشعر.

افضل الطرق السهلة لتعلم صبغ الشعر

يمكن بكل سهولة صبغ الشعر بأكثر من طريقة بالاعتماد على مختلف المواد الطبيعية وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الطرق:

صبغ الشعر بعصير الجزر

يعتبر عصير الجزر من إحدى الطرق التي يعتمد عليها من أجل صبغ الشعر وبالتالي الحصول على لون مائل إلى الأحمر وإليكم في السطور الآتية المكونات التي تستخدم في صبغ الشعر:

مكونات الوصفة:

أولًا يتم خلط عصير الجزر مع أي زيت نافل ويكون إما زيت جوز الهند أوزيت الزيتون.

بعد ذلك يتم الحصول على ذلك الخليط ويتم وضعه على الشعر.

ثم يتم لف الشعر بالبلاستيك ثم يتم ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام خل التفاح ويمكن تكرار تلك الطريقة في اليوم التالي وذلك في حالة إذا لم يكن اللون قوي.

صبغ الشعر بواسطةعصير البنجر:

يعتبر عصير من إحدى الوسائل التي تساعد في الحصول على لون أحمر ويعتبر خيار فعال لصبغ الشعر وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في صبغ الشعر بعصير البنجر:

طريقة التجهيز:

أولًا يتم خلط كلًا من عصير البنجر مع الزيت النافل. بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر ثم يتم لف الشعر جيدًا. ثم يتم وضع الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة وبعد ذلك يتم غسله.

كيفية صبغ الشعر بالحناء الطبيعية:

تعتبر الحناء من الوسائل الطبيعية التي يعتمد عليها قديمًا في تحضير الوشم الذي يتم وضعه بشكل مباشر على الجسم.

وأصبح من السهل الآن استخدامها لكي يتم صبغ الشعر باللون الأحمر وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في صبغ الشعر بالحناء:

تأتي الحناء في شكل مسحوق ويتم استخدامها من خلال خلط نصف كأس من الحناء مع ربع كأس من المياه.

بعد ذلك يتم تغطية الخليط بغلاف من البلاستيك ويتم تركه لمدة 12 ساعة وبعد مرور ذلك الوقت يتم وضع المياه عليه ليكون من السهل دهنه على الشعر.

القيام بغسل الشعر دون أن يتم ترطيبه.

بعد ذلك يتم ارتداء غطاء بلاستيك على الشعر ثم بعد ذلك يتم وضع زيت على الشعر باستخدام زيت جوز الهند.

ثم يتم وضع الخليط على أطراف الشعر لحين أن يتم تغطيته بصورة كاملة.

القيام بلف الشعر بالبلاستيك ثم يتم ترك اللون لحين أن يتطور لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك يتم غسل الشعر وستلاحظون الفرق فالحناء من أكثر الوسائل التي تساعد على تغير لون الشعر بكل سهولة.