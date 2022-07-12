نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية للقضاء على التجاعيد وترهلات الوجه وجعل بشرتك اكثر بياضا واشراقة هتصغرك عشرين سنه والنتيجة من اول مره في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي أوراق الغار على كميات عالية من فيتامين ج ، وكذلك بعض المعادن والفيتامينات الأخرى ، مما يجعلها مفيدة للعديد من الأمراض. أوراقها خضراء ، جافة ، أو حتى مسحوق.من ناحية الجمال ، يعتبر مكونًا فعالًا في القضاء على مجموعة من مشاكل البشرة حيث أنه يزيل الخلايا الميتة ويساعد على تقشير البشرة وإضفاء النضارة والهدوء عليها.من أهم مشاكل البشرة التي تظهر على بشرة المرأة الخطوط الدقيقة أو ما يسمى بالتجاعيد. المكونات الموجودة في نبات الغار تجعله مكونًا فعالًا لتنعيم الخطوط الدقيقة وشد البشرة للحصول على مظهر أكثر شبابًا.كما يفسر هذا استخدام أوراق الغار في مجموعة من مستحضرات التجميل ، مثل الكريمات المرطبة والمضادة للتجاعيد والصابون ومستحضرات الجسم وأنواع معينة من الشامبو التي تُشتق منها الزيوت. كما قد يساعد استخدام أوراق الغار على الوجه في تهدئة البشرة المجهدة ، مما يجعلها أكثر صحة وحيوية ، حيث يمكن أن يتعرض الوجه للبخار المتصاعد من الماء المغلي الذي تضاف فيه أوراق الغار لتحقيق أقصى فائدة.

خلطة اوراق الغار لشد وازالة تجاعيد الوجه

مكونات خلطة اوراق الغار والحليب لشد التجاعيد :

ملعقة من ورق الغار المطحون كبيرة

ملعقة من الحليب البودر كبيرة

ملعقة من العسل الابيض

طريقة عمل خلطة اوراق الغار لشد تجاعيد الوجه :

قومي بخلط ملعقة من الغار المطحون مع الحليب البودر والعسل حتى تحصلي على خليط متجانس سهل الفرد على البشرة ، ثم قومي بفرد الماسك على بشرة نظيفة مدة ربع ساعة حتى يجف الخليط ثم قومي بشطف الوجه بالماء الدافئ ليسهل نزع الماسك ، ثم قومي بتكرير الوصفة مرتان اسبوعيا حتى تحصلي على بشرة خالية من لتجاعيد ومشدودة واكثر شبابية

خلطة اوراق الغار والنشا لتفتيح البشرة

ماسك للتخلص من التجاعيد

مكونات :

ملعقة من اوراق الغار المطحونة

ملعقة من الزبادي

ملعقة من النشا

طريقة عمل الخلطة :

ماسك لتفتيح البشرة وشد التجاعيد

قومي بمزج كلا من المكونات السابقه ثم قومي بفرد الخليط على بشرتك مدة ثلاثين دقيقة حتى تجف الخليط ويشطف بماء دافئ يعمل هذا المزيج على تصفية البشرة وتنظيفها من الشوائب وحماية البشرة من العوامل الخارجية .