نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قوي لتنظيف وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يراعى على العديد من الفتيات إستخدام المقشرات التي تعمل على تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت والقشور نهائيا، لأن من الطبيعي وجود القشور والجلد الميت والشوائب والمتسخات على البشرة حيث كل هذه المشكلات تسبب الإحراج للعديد من السيدات والفتيات وتجعلهم يظهرون بشكل غير مقبول وغير لائق وتجعلهم تلك المشكلة يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص من كل هذه المشكلات، وتعتبر الغالبية من الفتيات يقومون بإستخدام المقشرات التي يعملون على شرائها من محلات مستحضرات التجميل التي تعمل على بيعه بأسعار غالية بالإضافة إلى أن جميع تلك المقشرات الخارجية تحتوي على مواد كيميائية فعالة تسبب تهيج للبشرة وتسبب لها حساسية مفرطة لذلك علينا بتجنب تلك المقشرات وعلينا بإستخدام المقشرات الطبيعية التي تعمل على تنظيف البشرة. مكونات عمل وصفة لتقشير البشرة ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد. طريقة عمل وصقة مقشر للبشرة أحضري وعاء متوسط الحجم وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع ملعقتان كبيرتان من السكر وقومي بتقليب المكونين الجافيين ببعضهما.

بعد تقليب النشا مع السكر قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بتقليب ودمج تلك المكوناا ببعضها حتى تحصلين على قوام جيد وكريمي.

بعد الحصول على تلك القوام قومي بوضعها على البشرة ولكن ننصح اولا قبل وضع تلك المقشر على البشرة قومي بغسل بشرتك بالماء والغسول حتى تصبح نظيفة.

بعد ذلك عليكي بوضع تلك المقشر على البشرة وعند وضع تلك المقشر على البشرة عليكي بفرك البشرة لمدة خمسة دقائق حتى تتخلصين من القشور وأي شوائب غير مرغوبة.

اتركي تلك المقشر على البشرة لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك المقشر من على البشرة وعليكي بغسلها جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة.

كرري إستخدام تلك المقشر الطبيعي مرة واحدة في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم سوف تحصلين على بشرة نظيفة وناعمة.

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