نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي نشا وماء ورد واخلطيهم وضعيهم لبشرتك هتخليكي نقية وبيضاء كالثلج زي ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة إسمرار البشرة حيث تجعل تلك المشكلة الكثير من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز او المستحضرات التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الحليب، حيث تعد تلك المواد المستخدمة في تفتيح البشرة غير صحية وضعها لأنها حساسة ولا تتحمل اي مستحضرات كيميائية ولكن ليس من الضروري علينا إستخدام تلك المكونات التي تسبب لنا العديد من المشكلات حيث يمكننا إستخدام الوصفات الطبيعية البديلة التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل سحري وفعال خلال أيام معدودات حيث تعتبر الماسكات الطبيعية افضل من أي ماسكات او وصفات وخلطات اخرى لا فائدة لها ولا تعطي النتيجة التي ترغبين بها. مكونات عمل وصفة ماسك لتفتيح البشرة نصف كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا. طريقة عمل وصفة ماسك لتفتيح البشرة احضري إناء أولا وضعي به نصف كوب واحد من الحليب السائل وضعي به ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا وقومي بتقليب تلك المكونين ببعضهما حتى لا تتكون اي تكتلات وقومي بوضع تلك الإناء على النار المتوسطة الحرارة.

اتركي تلك الإناء على النار حتى يغلي ويصبح كثيف ثم قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين وعليكي بالتقليب مرة أخرى حتى يصبح قوام كثيف جيد ثم عليكي برفع ذلك الإناء من على النار وأتركيه حتى يبرد.

بعد أن يبرد تلك الماسك قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند مع إضافة ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات حتى تصبح متجانسة.

بعد تجهيز تلك الماسك قومي بوضعه على البشرة بالتساوي وبطريقة صحيحة واتركي تلك الماسك حتى يجف على بشرتك تماما.

بعد ذلك قومي بتقشير تلك الماسك من على البشرة وعليكي التوجه بعد ذلك لغسل بشرتك بالماء البارد حتى تصبح نظيفة وخلال إسبوع واحد فقط سوف تحصلين على بشرة بيضاء كالحليب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتي نشا وماء ورد واخلطيهم وضعيهم لبشرتك هتخليكي نقية وبيضاء كالثلج زي ملكات الجمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.