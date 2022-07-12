نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة الخفيفة غرقان بصوص الشوكولاتة وبالمقادير المظبوطة والطعم حكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتطلب علينا تناول قدر معين من الحلويات اللازمة للجسم لأن تلك الحلويات تعد مصدر مهم لغذاء المخ حيث يمكننا تناول تلك الحلويات بجميع انواعها ولكن يشترط علينا تناول قدر معين من تلك الحلويات بقدر مايكفى الجسم، وتعد للحلويات العديد من الأصناف المتعددة ومنها الكنافة والبسبوسة والكيك وغيرها من الأصناف المختلفة، حيث يعتبر الكيك من ألذ أنواع الحلويات حيث نلاحظ إقبال الكثير من الأطفال على تناول الكيك بجميع انواعه ولكن الإقبال الاكثر هو الكيك بالشيكولاتة، ويعتبر كيك الشيكولاتة من أنواع الكيك السهلة التحضير والتي يمكننا عملها في المنزل بأبسط المكونات بدون تكلفة ويمكننا تناولها في وجبات الإفطار او العشاء او بين الوجبات كنوع من انواع الحلويات. مكونات عمل وصفة كيك الشيكولاتة ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد من الزيت النباتي.

كوب واحد من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

خمسة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. طريقة عمل وصفة كيك الشيكولاتة قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي به كوب واحد من السكر وكوب واحد من الحليب السائل وخمسة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام وكوب واحد من الزيت النباتي وعليكي بخلط تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تختلط تماما وتصبح قوام كثيف.

بعد الحصول على ذلك القوام قومي بأخذ كوب واحد من خليط الشيكولاتة وقومي بوضعه في الثلاجة وضعي على بقية الخليط ثلاث حبات من البيض وملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وقومي بخلط تلك المكونات ببعضها مرة أخرى.

بعد الخلط الجيد قومي بتحضير وعاء وقومي بصب تلك الخليط وضعي به كوب واحد من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر وعليكي بعجن المكونات في إتجاه واحد حتى تصبح كثيفة.

أحضري بعد ذلك صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب خليط الكيك في تلك الصينية وقومي بإدخالها في الفرن حتى تنضج وعند نضجها قومي بإخراجها من الفرن وقومي بصب خليط الشيكولاتة الذي قومنا بوضعه في الثلاجة على صينية الكيك واتركيها حتى تمتص تلك الشيكولاتة ثم قومي بتقطيعها وتناولها.

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