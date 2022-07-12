طريقة عمل اللحمة الباردة وسر التتبيلة بطعم أحلى من المطاعم

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عمر شويل - جدة اللحمة الباردة من أشهر الأكلات التي تقدم في العزومات وفي عيد الأضحي ويجب أن يكون لها قطعية خاصة مثل الروستو أو التربيانكو، وتوجد طرق مختلفة لعملها ويمكن تقدميها مع خضار وأرز وسلطة خضراء واليوم نقدم لكم طريقة عمل اللحمة الباردة في البيت بخطوات بسيطة وسر التتبيلة فتابعونا. طريقة عمل اللحمة الباردة المكونات: عرق لحمة فلتو.

4 فصوص ثوم مهروسة.

بصلة مفرومة.

ربع كوب ماء.

ربع كوب كاتشاب.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

4 ملاعق كبيرة كزبرة وبقدونس مفروم.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان.

ملح وفلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون. طريقة التحضير: نضع العرق على لوحة التقطيع الخشب ونصنع فتحات بداخله باستخدام السكين ثم يتبل جيدا بالملح والفلفل الأسود.

مع البهارات والحبهان والليمون ثم يغطي بورق استرتش ويترك في الثلاجة طوال الليل في اليوم التالي.

نجهز وعاء ونخلط الكاتشاب مع الثوم والبصل والخضرة وندهن العرق ونتركه ساعة في الثلاجة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 ثم نرفع صينية على النار ونتركها حتى تسخن مع الزيت.

نشوح العرق على جميع الجوانب ثم نضيف القليل من الماء ونغطي الصينية بورق ألومنيوم.

ندخلها في الفرن لمدة 45 دقيقة وعندما تنضج نزيل الفويل ونتركها تحت الشواية 15 دقيقة.

نزين طبق التقديم بأوراق البقدونس والكزبرة ونضع العرق ثم يقطع إلى شرائح متساوية في الحجم. طريقة عمل اللحمة الباردة بالصوص البني المكونات: عرق لحم تريبانكو.

نصف ملعقة فلفل أسود حب.

5 فصوص ثوم.

خيط مخصص للحم.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 كوب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة إكليل الجبل.

2 حبة بصل متوسطة.

القليل من الزيت.

ملح. طريقة التحضير: يجب أن نتخلص من جميع الدهون التي توجد في العرق ثم نقوم بعمل فتحات ونضع في كل فتحة ثوم مع فلفل أسود حب.

نربط العرق بالخيط ويتبل بالملح والفلفل الأسود نجهز صينية ونرفعها على النار مع الزيت ثم يشوح العرق من جميع الجوانب.

نضيف الماء الساخن إلى اللحمة وندخل الصينية الفرن لمدة ساعتين حتى ينضج الآن نجهز الصوص البني عن طريق وضع الدقيق.

على صوص اللحمة ونقلب جيدا حتى نحصل على القوام المطلوب ثم نزيل الخيط ونقطع اللحم إلى شرائح وفوقها الصوص وبالهنا والشفا. سر نجاح اللحمة الباردة أولا يجب استخدام قطعية خاصة من اللحم وهي الروستو أو التريبانكو لأنها تكون قليلة الدهن ولا تحتاج إلى وقت طويل في التسوية.

بعد تتبيل العرق جيدا بالثوم من الداخل والبهارات يشوح في صينية مع السمنة البلدي أو الزيت ويمكن لفة بالخيط للحصول على شكل متناسق.

يغطي العرق ويكمل باقي التسوية في الفرن ويمكن تقديمه مع الصوص البني والأرز المبهر والسلطة.

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