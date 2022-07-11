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عمر شويل - جدة وصفة الشمندر لتغطية الشيب وصبغ الشعر بطريقة طبيعية لشعر جذاب بدون صبغة، وصفة الشمندر لتغطية الشيب وصبغ الشعر من الوصفات التي تذهب إليها السيدات التي تعاني من ظهور شعر أبيض وفي نفس الوقت لا تريد أن تستخدم أي صبغات كيميائية من أجل صبغ شعرها، وهذا لأن معروف أن الصبغات تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الضارة بالشعر على المدى البعيد والتي تتسبب في جفاف وخشونة الشعر كما تؤدي لتساقطه أيضاً، ولكن يمكن استبدالها بوصفات طبيعية آمنة علي الشعر ومنها الشمندر حيث يتمتع بفوائد كثيرة للشعر.

وصفة الشمندر لتغطية الشيب وصبغ الشعر بشكل فعال

تعمل هذه الوصفة علي علاج الشيب والتخلص من الخصل البيضاء والرمادي.

كما تقوم بصبغ الشعر بطريقة طبيعية دون الحاجة للذهاب لصالون التجميل.

مكونات وصفة تغطية الشيب والشعر الأبيض

كأس ونصف من عصير الشمندر .

كأس من عصير البطاطس.

3 ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية ذات اللون البني.

كأس صغير من الشاي الأسود.

طريقة تحضير وصفة الشمندر وكيفية الاستخدام

توضع المقادير السابقة في وعاء متسع مع بعضها البعض والتقليب بشكل جيد لضمان الامتزاج .

نقوم بتمشيط الشعر أولا ويقسم إلى عدة أقسام صغيرة .

نقوم بوضع الخليط من الجذور إلى الأطراف وجميع أجزاء الشعر مع الحرص على التركيز على المناطق التي يوجد بها الشعر الأبيض أكثر.

أكثر. نقوم بلم الشعر ويوضع فوقه قبعة من البلاستيك وتترك الوصفة لمدة 3 ساعات أو أكثر ثم يغسل الشعر بالشامبو مع وضع بعض القطرات من البلسم.

تكرار الوصفة مرتين في الشهر حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد الشمندر لعلاج الشعر

الشمندر غني بمواد تساهم في توفير العديد من الفوائد للشعر والتي على أثرها يلاحظ أنه يكون الشعر صحي وطبيعي بشكل كبير حتى مع التقدم في العمر:

بالمداومة على استعماله يساهم بشكل كبير في صبغ الشعر الأبيض بصبغة طبيعية.

بصبغة طبيعية. تنظيف فروة الرأس من القشرة و الدهون والذي يضمن أن الشعر ينمو بشكل صحيح وسليم بمعدل أسرع.

يمنح الشعر الحيوية التي يحتاج إليها بسبب المواد الموجودة به والتي على أثرها يظهر الشعر بمظهر صحي .

يقضي على الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر من خلال تقوية البصيلات.

يزيد من كثافة الشعر فضلا على أنه يمنح الشعر الترطيب بسبب الفيتامينات الموجودة به والتي تعمل على محاربة تعرض الشعر إلى الجفاف وتقصف الأطراف.

وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون لعلاج الشيب

يساعد هذا المزيج في إخفاء الشيب وعلاج خصل الشعر البيضاء والرمادي واستعادة اللون الطبيعي للشعر بشكل فعال.

وهذا لأنه يحتوي علي خصائص طبيعية تقوم بحماية الخلايا الصبغية في الشعر وتغميق لونه تدريجياً.

مكونات الوصفة

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عصير ليمونه.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام