احلي من البيوتي سنتر.. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح في البيت وتغطية مثالية للشيب في 10 دقائق 

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عمر شويل - جدة تحتاج ربات البيوت والفتيات تغيير لون شعرهن من فترة لأخرى، حيث أن الشعر الملون يكون أكثر جاذبية، كما يفضل كبار السن وبعض الشباب صبغ الشعر نتيجة ظهور الشعر الأبيض في الرأس، وتقوم كل فتاة باختيار لون الشعر المناسب لبشرتها وحسب ذوقها ورغبتها في اللون، ولكن يعد اللون البني الفاتح الأكثر شهرة بين معظم الفتيات، حيث يتميز بلون هادئ وجذاب، لذلك نجد أن معظم الفتيات وربات البيوت يبحثن عن طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح في المنزل، حيث يفضلن صبغ الشعر في المنزل بدلاً من الذهاب إلى صالونات التجميل ودفع الكثير من المال، لذا سوف نوضح لكم طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح.

طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح

درجات صبغات الشعر كثيرة، حيث يوجد من كل لون عدة درجات مثل اللون البني هناك اللون البني الفاتح والبني الغامق وتقوم كل فتاة باختيار اللون المناسب لرغبتها، ويمكن صبغ الشعر في المنزل بكل سهولة مثل صبغات صالونات التجميل للتوفير وعدم دفع الكثير من المال، وتتمثل مكونات صبغ الشعر باللون البني الفاتح في الآتي.

المكونات

كيس من صبغة اللون البني الفاتح.

أكسجين 10.

قفازات يد.

فرشاة لفرد الصبغة على الشعر.

غطاء رأس بلاستيكي.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون البني الفاتح

تبحث العرائس عن صبغات الشعر المختلفة وخاصة اللون البني الفاتح لصبغ شعرهن وتلوينه، كما أن كثير من الفتيات يفضلن تغيير لون شعرهن لزيادة جمالهن، حيث أن صبغات الشعر متعددة واستخدامها سهل ويمكن تلوين الشعر بكل سهولة في المنزل من خلال إتباع الخطوات والتعليمات الآتية.