نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح.. كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي لشد وتبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت في دقائق في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات فوق سن الأربعين من تواجد التجاعيد مما يجعلها تشعر بالأحراج الدائم إلى جانب تواجد البقع والاسمرار لذلك حرصت الكثير من ربات المنازل فوق سن الأربعين بالبحث عن الطرق الطبيعية الغير مكلفة التي تساعد على شد البشرة وتمنح البشرة الكولاجين الطبيعي بدون تدخل أي مواد كيمائية وتم إيجاد الحل في لبان الذكر، حيث يعد لبان الذكر من المكونات الطبيعية الأساسية التي تساعد على تفتيح البشرة وشد الجلد فهو يحتوي على مادة صمغية تساعد على شد البشرة وهذه المادة تحتوي على فوائد عديدة للبشرة والشعر وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كريم طبيعي كولجيني للبشرة من مكونات منزلية سهلة وبسيطة.
مكونات كريم لبان الذكر
تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل منها لبان الذكر فهو يساعد على منح البشرة النعومة والتخلص من التجاعيد وتكون مكونات هذا الكريم سهلة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة من خلال النقاط التالية.
- لبان ذكر.
- ماء.
- نشا.
- زيت زيتون.
- عصرة ليمون.
طريقة تحضير وصفة لبان الذكر
تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة فيمكن للجميع عملها بكل سهولة وخاصة كبار السن دون أي تعب أو مجهود وسوف نوضح خطوات تحضير لبان الذكر من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به لبان الذكر والماء ونضعهم على النار.
- نترك الوعاء على النار حتى تمام الغليان ثم نقوم برفعه من على النار.
- نترك ماء لبان الذكر يبرد تماما ثم نقوم بتصفيته وأخذ ماء لبان الذكر وعصر عليها نصف ليمونه.
- ونقلب تلك المكونات جيدا ثم نضع ملعقتين منزيت الزيتون ونقلب المكونات جيدا.
- واخيرا نقوم بوضع النشا بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بغسل الوجه جيدا وتنشيفه جيدا، ثم نقوم بوضع الوصفة عليه.
- ونقوم بعمل حركات دائرية على الوجه ونترك الوصفة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسلها جيدا.
- نعمل على تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعيا وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد بشكل تدريجي.
- لذلك يجب على جميع السيدات استخدام هذه الوصفة لشد التجاعيد والتخلص من البقع والاسمرار في أسرع وقت ممكن.
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