نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطتي السحرية ضعيها على الباذنجان المقلي مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش ولذيذ زي المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض ربات البيوت لا تريد إضافة زيت عند تحضير الباذنجان المقلي، لأن كثرة الزيت في الطعام غير صحي وغير مفيد بتاتًا لصحة الإنسان، لأنه يسبب زيادة الدهون خاصة إذا لم يتم عمل التمارين الرياضية بجانب الأطعمة، بعض النساء اخترعت حيلة جيدة لتناول الباذنجان المقلي بدون نقطة زيت واحده في الطعام، ذلك سيكون بمثابة غذاء صحي للإنسان، سنقوم بشرح لكم في هذا المقال طريقة عمل الباذنجان المقلي بدون نقطة زيت بطريقة مختلفة عن الطرق المعروفة عادةً، كل ما عليكي يا سيدتي هو تجهيز المكونات التي سنقوم بشرحها في الفقرة التالية لعمل أفضل باذنجان دون الحاجة إلى الزيت.

طريقة عمل الباذنجان المقلي بدون ما يشرب نقطة زيت مقرمش ولذيذ

سنعرض لكي الآن مكونات عمل الباذنجان المقلي بدون أن يتم امتصاص الزيت الزائد عن اللزوم، تحتوي الوصفة على المكونات الآتية:

بودرة النشا.

زيت طعام.

حبات من باذنجان رومي.

ملح طعام.

ستساعدك النشا على تقليل امتصاص الباذنجان المقلي للزيت وستجعله طعام أكثر صحي، لذلك قمنا بإضافتها لوصفتنا اليوم. الآن سنقوم بالانتقال إلى طريقة تحضير طبق شهي مكون من حبات من الباذنجان المقلي مقرمش ولذيذ.

أسهل طريقة لعمل طبق الباذنجان المقلي المقرمش

الآن سيتوجب عليكي تنفيذ الخطوات الآتية لعمل طبق الباذنجان المقلي بدون ما يقوم بامتصاص الزيت منه، الخطوات موضحة كما يلي: