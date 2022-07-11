بكوب سكر طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط بطعم يجنن احلي من الجاهز

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عمر شويل - جدة يحتاج الأطفال إلى شراء غزل البنات بشكل مستمر، وكذلك الكبار يفضلون تناوله، حيث أنه من الحلويات المميزة في الطعم والحقيقة، كما يمكن تحضيره بعدة ألوان بشكل سريع وسهل، ولكن تفضل الأمهات تحضيره في المنزل لضمان جودة السكر ونظافته، بدلا من شرائه من أماكن غير مضمونة، حيث اشتهر غزل البنات في الفترة الأخيرة وشهد إقبال غير مسبوق في الشراء ورغبة معظم الأطفال شرائه بشكل مستمر، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمله في المنزل، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط.

طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط

أحياناً يرغب الأطفال في تناول الحلويات بشدة ويبكون عند عدم توفيرها وخاصة غزل البنات، ويمكن أن يكون الآباء في أماكن بعيدة لا يتوفر فيها غزل البنات، لذلك تحاول الأمهات معرفة طريقة عمله في المنزل لتوفيره لأبنائها في أي وقت، كما أن طريقة تحضيره في المنزل بسيطة وموفرة، وتتمثل مكونات غزل البنات في الآتي.

المكونات

نصف كوب من السكر الأبيض.

قطرات بسيطة من ألوان الطعام أو يمكن ترك السكر أبيض حسب الرغبة.

أعواد خشبية وملعقة.

إناء طعام كبير.

نكهة غذائية.

طريقة صنع غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط

لا تحتاجي سيدتي إلى مكونات لتحضير غزل البنات في المنزل بدون ماكينة أو خلاط إلا المكونات السابقة، فهو غير مكلف وطريقة تحضيره بسيطة وسريعة، ولكن يحتاج إلى تركيز أثناء التحضير، ويمكنك تحضيره في المنزل بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التى سوف نوضحها لكي سيدتي خلال السطور التالية.