نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكوارع اللذيذة بطعم المطاعم الشعبية وبأشهي المذقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير منا يعلم أن الكوارع تتمتع بفوائد عديدة ويذهب البعض إلى تناولها بالمسامط الشعبية أو المطاعم الكبري، وهي عبارة عن أرجل المواشي والأبقار الأمامية والخلفية، وهي من أشهر الأكلات الشعبية الشهيرة بمصر، ويكثر تناولها خاصاً بعيد الأضحى المطاعم الشعبية تقدمها بأكثر من طريقة ولكن أشهرهم طاجن الكوارع بالصلصة، طاجن ورق العنب بالكوارع.

تتمتع الكوارع بفوائد عديدة، تحمي المفاصل من الخشونة والالتهابات والمشاكل، تساعد فى محاربة هشاشة العظام حيث تحتوى على الكولاجين التي تحمي من الألم والتصلب، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين، حيث يساعد الجسم على الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد أيضاً في أنقاص الوزن، تنشط الدورة الدموية والتي تعد ضرورية للحفاظ على قوة الإنتصاب لدي الرجال، تحفز الخصيتين لإنتاج الحيوانات المنوية باستمرار وكفاءة، تعزز من القدرة الإنجابية.

فوائد متعددة للكوارع عند تناولها

ترطيب الجلد وتزويده بالكولاجين، تزود الجسم بالسعرات الحرارية اللازمة للقيام بالأعمال المرهقة، تنظيم حركة الجهاز الهضمي ومنع التلبك المعوي وتكون الحصوات المعوية، تزيد الجسم بعدد هائل من الفيتامينات A، B 6،B 12،خاصة تلك التي تنشط عمل الخلايا الصماء المنتجة للهرمونات. حماية الأم الحامل من الإمساك المزمن التي قد تؤدي إلى الإجهاض المبكر، حيث تعمل الكوارع على تليين عملية الإخراج بشكلٍ كامل.

طريقة عمل فتة الكوارع الشهية للشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير

جوز كارع مقطع ونظيفة.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ورق لوري.

حبهان بودر.

حبة طماطم.

حبة جزر.

عودان كرفس.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة سكر.

ورق لوري.

ملعقة صغيرة مستكة.

بصلة متوسطة مفرومة.

مقادير صلصة الكوارع

ملعقتان كبيرة ثوم مفروم.

حبة فلفل حار مقطعة شرائح رفيعة.

ثلاث أكواب عصير طماطم.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع كوب خل.

لتر من مرقة الكوارع.

فصان مستكه.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

مكعب مرق.

خبز محمص.

كوبان أرز أبيض مطبوخ.

لغسل الكوارع جيداً

خمس ملاعق كبيرة دقيق.

ملعقتان كبيرة ملح خشن.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

طريقة التحضير