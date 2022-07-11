نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي مفعول الفازلين والنشا لتبييض وتفتيح الجسم كله وإزالة الأسمرار حتي لو سواد الفحم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث جميع الفتيات عن أسرع الإستخدامات التي يكون لها دور كبير جدا في تفتيح بشرة الجسم فقد تعاني بعض السيدات من إسمرار الجسم وهذا الشيء مزعج ويجعلها تشعر بالخجل، ومن الممكن أن هذا اللون يظهر نتيجة عدم تنظيف الجسم بإستمرار فأن التنظيف له دور كبير في عدم تراكم خلايا الجلد الميتة والتي تجعل لونه داكن وخاصة في المناطق الحساسة، وتنظيف بشرة الجسم يتم بإستخدام المقشرات الطبيعية فهذا المقشر يساعد على تنظيف البشرة ويجعلها بيضاء ويكون لها ملمس ناعم، ولكن لكي ترغب كل فتاة في الحصول على جسم أبيض كالثلج يمكنها أن تستخدم وصفة طبيعية فهي أفضل بكثير من كريمات التفتيح، لأن هذه الكريمات ضارة جدا نظرا لإحتوائها على مواد كيميائية تسبب ضرر كبير على البشرة وبجانب هذا الشيء فأن كريمات التفتيح تباع بأعلى الأسعار، فينصح بعدم إستخدامها فيمكننا أن نقوم بعمل خلطة في المنزل تعمل على تفتيح الجسم وهذه الخلطة لا تكون مكلفة وكذلك المكونات التي تحتوي عليها موجودة في كل منزل، وأيضا هذه المكونات مفيدة للجسم وللمناطق الحساسة فالخلطة هي خلطة الفازلين والنشا فتتميز هذه الخلطة بأنها سريعة المفعول ولا تسبب أي ضرر على بشرة الجسم، ويمكن أن نستخدم هذه الخلطة لتفتيح الوجه أيضا لأن مكوناتها مفيدة وطبيعية وأن خلطة الفازلين والنشا كذلك تساعد على تنعيم وترطيب الجسم والتخلص من خلايا الجلد الميتة وكذلك تعمل على تبييض الركب والأكواع. مكونات خلطة الفازلين والنشا لتفتيح الجسم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار. طريقة عمل خلطة الفازلين والنشا لتفتيح الجسم قومي بتحضير إناء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ثم نقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ويتم خلطهم مع بعض بطريقة جيدة ونضع هذه الخلطة علي الجسم ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.

وبعد ذلك يتم غسل الجسم بإستخدام الماء البارد ونضع كريم مرطب عليه ولابد من تكرار خلطة الفازلين والنشا مرة واحدة في الإسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تصدقي مفعول الفازلين والنشا لتبييض وتفتيح الجسم كله وإزالة الأسمرار حتي لو سواد الفحم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.