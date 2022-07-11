نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات وتعالج الصلع لن تصدقي طول شعرك من أول إستعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما لاشك فيه أن أصبحت مشكلة تساقط الشعر وظهور فراغات في فروة الرأس موضوع الساعة، حيث يعد تلك الموضوعات من أكثر الموضوعات بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً لما تسجله محركات البحث، ولهذا السبب عزيزتي ظهرت الكثير من الوصفات والطرق الطبية والطبيعية التي تساعدك على علاج مشكلة تساقط الشعر، علاوةً على فعالية تلك الطرق في إنبات فراغات الشعر، بما يجنبك الشعور بالخجل والإحراج حال خروجك من المنزل.

وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات نهائيا

تساهم الحلبة في علاج تساقط الشعر من خلال العمل على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، بما يحفز نمو الشعر، ويمنع تساقطه.

المكونات

كوب من بذور الحلبة.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير

قومي بنقع بذور الحلبة في إناء به كمية مناسبة من الماء (بحيث تغطي الحبوب بداخل الإناء) لمدة ليلة كاملة.

ثم صفي حبوب الحلبة من الماء، وضعيها في المطحنة الكهربائية، حتى تتحول إلى عجينة متماسكة القوام.

افردي الماسك على كامل أجزاء شعرك المغسول جيداً بالماء والشامبو، واتركيه لمدة ساعة إلا ربع، مع تغطية شعرك باستخدام البونيه.

اشطفي شعرك بالماء البارد جيداً، حتى تتأكدي أنك تخلصت من كل بقايا الخليط من على شعرك.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة الثوم لعلاج تساقط الشعر وانبات الفراغات

7 فصوص من الثوم (حسب طول وكثافة شعرك).

ملعقتان من زيت الخروع.

ملعقتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير