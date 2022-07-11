طريقة عمل كباب الحلة بطريقة سهلة 4 وصفات جميلة طعمها خرافي

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كباب الحلة، التي تعد من أكثر الأكلات التي يعشقها الكبير والصغير لمذاقها الشهي ويمكن عمل الكباب من أنواع اللحم المختلفة حيث يقوم المصرين بكثير من الإبداعات في عمل وإعداد كباب الحلة حيث أن كباب الحلة يحتوي علي قطع اللحم ويمكن الطهي كباب الحلة غير الكباب التي يصنع من اللحم المفروم ويوضع في سيخ علي النار كما يوجد أيضا كباب حلة بالبطاطس. طريقة عمل كباب الحلة فاطمة ابوحاتي أولا المكونات المطلوبة لعمل عمل كباب الحلة عن طريقة الشيف فاطمة ابوحاتي:

كوبين من الماء.

كيلو لحم مكعبات.

معلقة سكر.

كيلو بصل مقطع.

معلقة بهارات لحم.

ثلاث قرون فلفل ألوان قطع.

رشه فلفل اسود.

معلقة ملح طعام. ثانياً طريقة العمل أولا نحضر وعاء ليتم وضع الزبدة به بجانب المستكة للتشويح علي النار، ثم نضيف قطع اللحم ليتم تشويحها أيضا مع المستكة، ليتغير لونها.

القيام بإضافة قطع البصل، مع قطع الفلفل الملون، مع التقليب، ثم نضيف ملعقة السكر، مع التقليب المستمر.

تقليل وتهدئة درجة حرارة النار، ونقوم بتغطية وعاء اللحمة، ونتركه حتى يتطيب قليلا.

نقوم بإضافة كوبين الماء، وتغطية الوعاء، وتركة على نار هادئة لمدة ٦٠ دقيقة حتى تطيب ويستوي اللحم.

قبل النضج وتطيب اللحم بقليل يجب وضع معلقة الملح، مع رشه فلفل أسود، بجانب معلقة بهارات اللحم.

القيام بتقليب جميع المكونات، وترك الوعاء على النار بضع دقائق حتى يتم الغليان للخليط، ثم نقوم بإطفاء النار علية. طريقة عمل كباب الحلة زي المطاعم لعمل كباب حلة زي المطاعم هناك مقادير يجب تجهيزها واتباع خطوات التحضير.

أولا المقادير: رشه قرفة مطحونة.

بصلتين مفروم مكعبات صغيرة.

نصف معلقة بهارات مشكلة.

كيلو لحم مكعبات.

رشه ملح.

معلقة فلفل اسود.

ثلاث فصوص ثوم مهروس.

معلقة سمنة.

ربع فنجان صغير زيت زيتون، ونذكركم برابط طريقة عمل الشاورما. ثانياً طريقة التحضير الكباب.

القيام بوضع الزيت في أناء علي نار متوسط لتسخينه.

نقوم بإضافة اللحم مع التقليب إلي أن يصبح لونها بني .

علينا بإضافة البصل والقيام بالتقليب حتي يتم التشويح له.

نقوم بإضافة الثوم ثم نقوم بالتقليب، ونذكركم برابط تتبيلة اللحمة .

. علينا القيام بتتبيل اللحم بالملح والفلفل والبهارات والقرفة ثم نضع الماء حتي نغمر اللحم ونقوم بترك اللحم حتي الغليان لمدة ساعة لكي تطيب وتنضج.

نقوم بالتقديم ساخن بجانب الأرز بالهنإ والشفاء، ونذكركم برابط طريقة عمل لحمة الراس. طريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس أولا المقادير المطلوبة:

رشه الملح والفلفل الأسود.

ثلاث حبات بطاطس مقشرة ومقطعة إلى مكعبات متوسطة.

معلقة بهارات مشكلة.

كيلو لحم مقطع إلي مكعبات.

معلقتين زبدة.

خمس بصلات مفروم.

ربع كوب زيت.

ثلاث فصوص ثوم مهروس. ثانياً طريقة العمل كباب الحلة بالبطاطس.

أحضار قدر على نار متوسطة، لنقوم بتسخين الزيت والزبد، مع إضافة اللحم ليتم عملية التشويح حتى يتغير اللون إلى لون بني، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبسة السعودي. نقوم بإضافة البصل مع التقليب خمس دقائق، ثم نضيف الثوم والتقليب دقيقة. القيام بإضافة البهارات المشكلة ومع الفلفل الأسود والتقليب، ثم نغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة لمدة ساعة ونصف حتى التطيب والنضج للحم، مع التقليب كل فترة . يتم بعدها تحمير مكعبات البطاطس في زيت، حتى تأخذ اللون الذهبي. عندما ينضج اللحم، نقوم بإضافة الملح مع التقليب، ثم إضافة البطاطس المحمرة، والتقليب أيضا دقيقتين ليتم بعد ذلك وضعيها في أطباق التقديم، والقيام بتزينها بأوراق البقدونس، ونذكركم برابط طريقة لف المحشي بسرعة الصاروخ. وصلنا لختام شرح طريقة عمل كباب الحلة بطريقة سهلة 4 وصفات جميلة طعمها خرافي.



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