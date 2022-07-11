نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كب كيك شوكولاتة ببيضتين بأسهل وأسرع طريقة هش وخفيف وبمذاق رائع ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كب كيك شوكولاتة ، من الحلويات الغربية اللذيذة والمميزة والفاخرة التي تقدم في المناسبات والأعياد للضيوف ولأفراد الأسرة أيضًا، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات والمخابز، كما أنه هش وخفيف على المعدة، ويمد الجسم بالطاقة، وهو يشبه الكيك، كما أنه من الحلويات التي يمكن أخذها عند الذهاب للنزهة، وهي من الحلويات الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة من الناحية الصحية، نظرًا لاحتوائه على الحليب والبيض والشوكولاتة والكاكاو والدقيق، كما يمكن تزينه بالنوتيلا أو صوص الشوكولاتة أو صوص الكراميل أو صوص التوفي، كما يتميز بمذاقه اللذيذ والشهي، وبسهولة تحضيره، فهو لا يتطلب وقت كثير، ولا مجهود كبير، حيث يمكن لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة، كما يمكنكم تجربة فطائر حلوة في المقلاة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كب كيك شوكولاتة بطريقة سهلة ومضمونة، وبمذاق لذيذ ورائع لم تجربوه من قبل.

مكونات كب كيك شوكولاتة

يتكون كب كيك شوكولاتة من مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

150 جم من السكر الحبيبي.

8 جم من الفانيليا.

رشة ملح.

80 مل من الزيت.

170 مل من الحليب.

50 جم من الكاكاو.

200 جم من الدقيق.

8 جم من البيكنج بودر.

شوكولاتة حبيبات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كب كيك شوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر والفانيليا والملح، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الحليب ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك ننخل الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر على الخليط ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نحضر قوالب كب كيك، ثم نضع بداخلها أوراق الكب البلاستيك، ثم نوزع فيها الخليط إلى منتصفها.

ثم نوزع على الوجه حبيبات الشوكولاتة

بعد ذلك ندخل القوالب فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية من أسفل ومن أعلى، ثم نتركها لمدة 20 دقيقة.

ثم نخرج القوالب من الفرن، ثم نقدم الكب كيك.

وبالهنا والشفا.

فوائد الشوكولاتة

تعد الشوكولاتة من الحلويات المفيدة لصحة الإنسان إذا تم تناولها بإعتدال، ومن هذه الفوائد التالي: