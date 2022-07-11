طريقة تحضير كولاجين طبيعي للبشرة في المنزل بمكونات غير مكلفة

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عمر شويل - جدة يعتبر الكولاجين هو من الطرق الآمنة التي تعتبر حل مثالي من أجل الحصول على بشرة مشدودة بعيد عن الخضوع لعمليات التجميل ويمكن بكل سهولة تحضير الكولاجين في المنزل بالاعتماد على مكونات طبيعية وإليكم في مقالنا التالي طريقة تحضير الكولاجين الطبيعي للبشرة في البيت بمكونات بسيطة وطبيعية ومفيدة. طريقة تحضير كولاجين طبيعي في المنزل يتم تحضير الكولاجين الطبيعي بأكثر من مكون في المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكولاجين بالكيوي والأفوكادو. مكونات الكولاجين الطبيعي أفوكادو. كيوي. طريقة التحضير إليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: يتم الحصول على الكيوي والافوكادو ثم يتم تقطيعهم إلى قطع متوسطة وبالاعتماد على الشوكة يتم الهرس. بعد ذلك يتم وضع الماسك على الوجه ثم تركه لمدة نصف ساعة. القيام بغسل الوجه بالمياه الفاتر ثم يتم تجفيفه. بعد ذلك يتم وضع كريم مرطب على الوجه ثم يتم تكرار ذلك الماسك على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع. طريقة تحضير كولاجين لبان الدكر يتم تحضير كولاجين لبان الدكر بمكونات بسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك المكونات: مكونات كولاجين لبان الدكر ملعقتان من لبان الدكر من محل العطارة. كأس من المياه. كيفية الاستخدام يتم تحضير كولاجين لبان الدكر بخطوات بسيطة وفيما يلي تلك الخطوات: يتم الحصول على لبان الدكر ويتم نقعه في المياه وتركه لمدة ليلة كاملة. بعد ذلك ستلاحظون أن لون المياه قد تغير وأصبح شبيه للأبيض. يتم تصفية المياه ويتم وضعه في زجاجة ثم يتم تركه في الثلاجة. بعد ذلك يتم وضع الكولاجين على الوجه من خلال وضع قطعة من القطن في المياه ويتم مسح الوجه به. يتم الانتظار لحين أن تجف المياه من على البشرة ثم يتم غسلها.

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