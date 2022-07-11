نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الدكر الطبيعي القنبلة للتخلص من التجاعيد نهائياً وشد البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الدكر الطبيعي للتخلص من التجاعيد وشد البشرة، كما أنه يحسن دور الكولاجين في الجسم، مما يسمح بنمو وتجديد خلايا الجلد إنه منتج ضروري لكل السيدات الذين يرغبون في الحفاظ على بشرة صحية وجميلة، وحمايتها من علامات التمدد وتقليل التجاعيد والندبات والتصبغ الناجم عن أضرار أشعة الشمس ، تصبح بشرتك ناعمة وطرية عند وضع كريم لبان الدكر.

وقد ثبت فعاليته ضد التجاعيد والسيلوليت ، لذلك يمكن استخدامه من قبل الرجال الذين يريدون التخلص منه ، وهناك أنواع عديدة من الكريمات. هذا المنتج مصنوع من مكونات طبيعية لكل من الرجال والنساء ، لذا فهو مثالي لأنه فعال ولكنه لا يتطلب الكثير من العناية “.

كريم لبان الدكر الطبيعي للتخلص من التجاعيد

يمكن أن يقلل كريم اللبان من تجاعيد الجلد ويعمل على لون البشرة.

انقعي ملعقة كبيرة من العلكة المبشورة في نصف كوب من الماء المغلي حتى تذوب تمامًا

ثم أضيفي ملعقة كبيرة من العسل. تخلط هذه العناصر جيداً

ثم توضع المزيج على البشرة وتترك لمدة ثلث ساعة

ثم تغسل بالماء الدافئ

ويمكن لهذا الخليط أن يمنحك: تأثير تنعيم البشرة؛ تأثير مهدئ على الجلد.زيادة الدورة الدموية في الوجه. تفتيح البقع الداكنة ، إلخ.

كما يستخدم كريم اللبان هذا في علاج بشرة الرجال منذ القدم. تحتوي مكوناته على الكولاجين الطبيعي الذي يساعد في تقليل التجاعيد علي الوجه والجلد والفيتامينات والمعادن التي تضمن بشرة صحية يمكنك استخدامه مرتين في الأسبوع للاستفادة من بشرة ممتازة.

كريم لبان الذكر وماء الورد

هذه الكريمات مصنوعة من مكونات طبيعية، فلا داعي للقلق بشأن سبب الآثار الجانبية، كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للتجاعيد وعناصر مغذية أخرى تساعد على تحسين مرونة الجلد ومستويات الرطوبة، حقيقة أنها تحتوي على ببتيدات الكولاجين التي تقلل التجاعيد تجعلها منتجات مثالية للرجال الذين يرغبون في استعادة الشباب لوجههم.