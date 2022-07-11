وصفة مذهلة ضعي زيت الزيتون علي القرنفل قبل النوم ولن تندمي جربيها بنفسك

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عمر شويل - جدة زيت الزيتون والقرنفل يعتبر مزيج معجزة وذلك لأن فوائد زيت الزيتون تختلط مع فوائد القرنفل مما يؤدي إلى إمداد الجسم بالكثير من الفوائد وعلاج عدد كبير من المشاكل التي تصيب الجسم وقام عدد كبير من الناس بتجربة المزيج ونتج عنه الكثير من النتائج السريعة والمذهلة ة، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير المزيج وفوائده.

فوائد مزيج القرنفل وزيت الزيتون

توجد فوائد كثيرة جداً لمزيج زيت الزيتون مع القرنفل، ومن ضمن هذه الفوائد ما يلى:

يساعد المزيج في التقليل من الكولسترول الضار في الجسم.

يعمل على التقليل من فرص الإصابة بالسمنة.

يعمل على علاج الإمساك وذلك لأن القرنفل وزيت الزيتون يعتبروا ملين طبيعي مما يساعد على الهضم بشكل سريع ولذلك ينصح الكثير من الأطباء باستخدام هذا المزيج للتخلص من الإمساك.

مسكن للفم وآلم الأسنان بشكل كبير.

يتم استخدام هذا المزيج في علاج التهاب الأذن الوسطى.

من الممكن استخدامه في علاج انتفاخ البطن وفي اليرقان وأيضاً يساعد في علاج الصداع الشديد وألم الرأس.

يساهم المزيج في علاج الحمى.

معقم جيد ومطهر طبيعي للمعدة.

يساهم المزيج في علاج الاحتباس وأيضاً يدر البول.

مقوي للمعدة والكبد وأيضاً القلب، كما يحمي الدماغ.

يساهم بشكل كبير في علاج الروماتيزم وعلاج السل.

يعالج الربو ويساهم في علاج جميع مشاكل الجهاز التنفسي.

هذا المزيج غني بالكثير من مضادات الأكسدة، ويساهم في حماية الجسم من الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة والتي ترتبط بالكلى والقلب.

مزيج يعتبر فاتح للشهية ويقوي جسم الإنسان بشكل عام.

طريقة تحضير مزيج القرنفل وزيت الزيتون

رغم فوائد المزيج الكثيرة للجسم إلا أنه يمكن تحضيره ببساطة وسهولة، وهذه الطريقة عبارة عن:

المكونات

عدد 6 حبات من القرنفل.

كوب واحد من الماء الساخن.

ملعقتين زيت زيتون.

طريقة التحضير