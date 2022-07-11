طريقة عمل البرجر البيتي على أصوله بخطوات سهلة وبسيطة أحسن من المطاعم بدون ما يكش أو يفك

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عمر شويل - جدة طريقة عمل البرجر البيتي من أحلى الوصفات السريعة واللذيذة التي تعودنا دائماً على تناولها في المطاعم والمحلات لأنها تتميز بطعمها اللذيذ جدًا والشهي لذلك لا نكتفي بتناول سندوتش واحد، وأصبح مكلف الثمن جداً ولذلك يطلبه الأطفال من الأمهات على العشاء والغذاء، ولذلك تبحث الأمهات دائماً على سر الصنعة وطريقة تحضيره من المنزل، سنقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحضير البرجر من المنزل بدون ما يكش او يفك أحسن من المطاعم والمحلات ستحضرين كمية من البرجر بنصف كيلو من اللحمة المفرومة بعد الآن لن تقومي بشرائه من الخارج ستحضرينه بيدك من المنزل. مكونات عمل البرجر البيتي نصف كيلو لحم بقرى مفروم ناعم

حبة بصلة صغيرة مبروشة ومفرومة ناعم.

3 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة كاتشب.

2 ملعقة كبيرة بقسماط.

1/2 ملعقة كبيرة خردل.

ملعقة كبيرة زيت نباتي للقلي

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيره فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيره سبع بهارات.

رشة قرفة. طريقة عمل البرجر البيتي نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع اللحمة المفرومة ولابد أن تكون اللحمة ناعمة جدا لذلك قومي بفرمها أكثر من مرة.

بعد ذلك نقوم بإضافة البصلة المبشورة ناعم على اللحمة ونقوم بتقليبه مع اللحمة حتى يمتزجا.

نضيف الثوم المفروم ناعم ونقلبه مع اللحمة لابد أن يمتزجا كافة المكونات مع بعضهم.

ثم نضيف الكاتشب والبقسماط و الملح والفلفل الأسود والقرفة والسبع بهارات على اللحمة.

نعجن اللحمة المفرومة جيداً مع هذه المكونات لكى تدخل المكونات مع بعضها وتتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بتقسيم الخليط إلى 8 قطع متساوية الحجم.

ثم نقوم بتشكيلها على شكل أقراص من كل قطعة ثم ضعى القرص على طبق، تكرر العملية حتى انتهاء الكمية. يمكنك استخدام مكبس البرجر، أو استخدام غطاء برطمان المربى ويكون حجم كبير نضع بداخله كيس بلاستيك ثم نشكل البرجر كما في الصورة.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة وعندما تسخن نضيف ملعقة من الزيت وعندما يسخن الزيت نضع قطع البرجر البيتي.

يترك البرجر حتى يقلى جيداً لمدة دقيقتين تقريباً ثم يقلب على الجهة الثانية حتى ينضج من الجهتين ويأخذ اللون البني.

بعد ذلك نأتي بخبز البرجر ونقوم بوضع الكاتشب والخس والبصل وقطع البرجر والطماطم والفلفل الرومي.

يقدم البرجر البيتي في طبق وتقدم ساخنة مع البطاطس المقلية والكاتشاب وبالصحة والهنا.

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