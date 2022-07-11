نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة لجعل الشعر يطول بسرعة البرق ويعيد له رونقه وثقله مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من السيدات والفتيات يرغبن في الحصول على وصفات وخلطات لتطويل الشعر وزيادة كثافته، رغبةً منهن في الحصول على شعر طويل وسميك وناعم وسبب اختيارهن للوصفات الطبيعية أنها رخيصة الثمن وتتكون من عناصر موجودة بالفعل في المنزل وأنها لا تضر الشعر نهائياً عند الاستخدام الطويل ولها فاعلية كبيرة في تغذية وزيادة كثافة وطول الشعر، والجدير بالذكر أن أغلب تلك الوصفات تتكون زيوت طبيعية.

زيت الخروع للشعر

زيت الخروج من أهم الزيوت الطبيعية التي تحتوي على أحماض دهنية لها دور في ترطيب الشعر جيدًا، بالإضافة إلى احتوائه على خصائص مضادة للميكروبات وهذا يجعله علاج فعال لفروة الرأس والقضاء على قشرة الشعر وتعزيز فروة الرأس لتغذية الشعر وزيادة كثافته، ويتم استخدامه كالتالي:

المكونات

مقدار ملعقة زيت خروع صغيرة.

طريقة التحضير

نضع زيت الخروع في وعاء ثم نضع الوعاء في الميكروويف لمدة عشر ثوانٍ فقط حتى يصبح دافئاً. بعد ذلك نضع الزيت على الشعر وفروة الرأس وتدلك بأطراف الأصابع برفق. ثم نترك الزيت على الشعر وفروته لمدة ربع ساعة، ويتم شطفه بعد ذلك جيداً بماء وشامبو.

القرفة وزيت جوز الهند لإطالة الشعر

تساعد التوابل في تحفيز الدورة الدموية الذي يؤدي لتعزيز نمو وقوة الشعر، وبالنسبة لزيت جوز الهند فهو غني بالأحماض الدهنية الذي يساعد في إصلاح الشعر ونموه بشكل جيد، ويتم تحضير هذه الخلطة كما يلي:

المكونات

ملعقة قرفة مطحونة صغيرة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام