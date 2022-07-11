طريقة عمل الكباب المشوى بسر تتبيلتة الرهيبة.. أحلى من المطاعم بكتير

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكباب المشوى، تعد أكلة الكباب من أشهى الأكلات التي تقبل الأسر على تناولها وشرائها من محلات المشويات الجاهزة نظرا لاختلاف طعمها عن الذي يتم عمله فى المنزل والذي عادة يكون مشوى على الفحم مما يعطى له مذاق ورائحة رائعة لا مثيل لها، ولكن ترغب الكثير من الأمهات خاصة فى عيد الأضحى المبارك فى عمل الكباب المشوى فى المنزل لتوفير التكاليف، حيث يشتهر عيد الأضحى بتناول اللحوم بشكل كثيف، لذلك نقدم لكى طريقة إعداد الكباب المشوى فى المنزل على أصوله بتتبيلته الرائعة وتقديمه على سفرتك لإسعاد أطفالك وأفراد عائلتك بأقل التكاليف الممكنة. طريقة عمل الكباب المشوى المقادير: عرق فلتو شرائح.

كوب ماء بصل.

ربع كوب خل.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقة كبيرة كاتشب.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة من البهارات السبع.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

رشة من الكبابة الصيني.

ملح وفلفل أسود. خطوات تحضير الكباب المشوي احضري وعاء عميق ضعي بها جميع مكونات التتبيلة مع التقليب الجيد حتى تتجانس جميع المكونات معا.

ضعي شرائح الفليتو أو أي قطعية ترغبي بشوائها فى التتبيلة بحيث تغمر التتبيلة جميع الشرائح.

يفضل ترك شرائح اللحمة فى التتبيلة لمدة ليلة كاملة فى الثلاجة إن أمكن، أو تركها قبل الشوى لمدة ساعة.

قومى بتجهيز شواية الفحم ثم ضعي شرائح البتلو على شبكة الشواية، ويتم وضع قطع من شرائح الطماطم والفلفل والبصل بجانبها على الشواية لإضافة طعم ورائحة رائعة.

انتظري حتى يتم الشواء ثم ضعي قطع اللحم المشوى فى طبق التقديم، ويمكن رش القليل من البقدونس المفروم على الوجه للتزيين. طريقة عمل شيش الكباب المشوى المقادير: كيلو لحم بتلو.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل والقرفة والحبهان.

2 فص ثوم.

بصلة كبيرة مبشورة.

شرائح بصل.

شرائح طماطم. الطريقة قومى بتقطيع اللحم إلى مكعبات متساوية الحجم.

جهزي أسياخ الشيش ثم ضعي قطعة من اللحم وعليها شريحة من الطماطم والبصل، وكرري الخطوة حتى يمتلئ السيخ.

حضري مكونات التتبيلة واخلطيها معا فى وعاء كبير.

اغمسي أسياخ شيش الكباب فى التتبيلة وادخليها إلى الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

جهزي شواية الفحم ثم ضعي عليها الأسياخ حتى يتم النضج تماما مع تقليبها على الجانبين.

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