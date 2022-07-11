نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك في المنزل ايس كريم فواكه صحي خفيف ومنعش في الخلاط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر ايس كريم الفواكه ، من أكثر المثلجات أو الجيلاتي التي يقبل الأطفال علي تناولها بكثرة، وهي عبارة عن حلوى باردة علي شكل ثلج طري ولين ويتم صنعها غالباً من الحليب والفواكه الطبيعية، تستهلك في جميع أوقات السنة وبكثرة في فصل الصيف لشدة حرارة الجو لأنها تعطي شعور بالانتعاش، وهي من الأطعمة الجميلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة لأنها لا تحتاج إلي أي مجهود أو وقت عن التحضير، وهي تعتبر مفيدة وصحية لأنها مصنوعة من الفواكه الطبيعية بكامل فوائدها، وهي من الأطعمة المحبوبة وخاصة في فصل الصيف وهي عبارة عن حلوى مجمدة معدة من اللبن، لذلك لأي أم تبحث عن طريقة صحية وبسيطة لعمل ايس كريم الفواكه في المنزل سوف نقدم لكي أبسط وأسهل الخطوات من خلال موقعنا ثقفني الإخباري.

مكونات عمل ايس كريم الفواكه

يتكون هذا النوع من الايس كريم من مكونات بسيطة غير مكلفة وهي كالتالي:-

كوب من الفاكهة المجمدة(موز- فراولة- توت)المتوفر لديك.

نصف كوب من الحليب السائل.

كوب من الزبادي.

ربع كوب عسل نحل .

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير ايس كريم الفواكه في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نقوم أولاً بإحضار الخلاط الكهربائي. بعد ذلك نضع به الفاكهة المجمدة والحليب والزبادي والعسل. ثم يتم الخفق جيداً حتي تمتزج كل المكونات. بعد ذلك نصب الخليط في علبة ثلاجة مناسبة بغطاء محكم الغلق. ثم ندخلها الفريزر لمدة مش أقل من 6 ساعات حتي تتجمد. بعد ذلك نقوم بإخراجها ونقطعها ونضعها في الكاسات، ونقدمها باردة بألف صحة وعافية.

فوائد الحليب للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كالاتي:-

يعمل علي تقوية المناعة.

يساعد علي الحفاظ علي صحة القلب.

هو مصدر غني بالبروتين عالي الجودة.

ضروري جداً للعديد من الوظائف الحيوية في جسمك.

يعمل علي التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز صحة العظام والأسنان لاحتوائه علي نسبة عالية جداً من الكالسيوم.

يساعد علي منع زيادة الوزن.

يعمل علي التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.

غني بالفسفور والسيلينيوم والمغنيسيوم والزنك وغيرها من الفيتامينات.

طريقة عمل الأيس كريم بالمانجو

تعرفي علي أبسط الخطوات لعمل الأيس كريم بالمانجو وهي كما يلي:-

نقوم بتحريك المانجو في صينية إلي أن تصبح ملساء. ثم بعد ذلك نضيف السكر ونبدأ نقلب كويس جداً. نخلط الأيس كريم إلي أن يصبح سميكاً وأملس ونضعه في وعاء أخر. نضيف الأيس كريم إلي خليط المانجو مع التقليب الخليط إلي أن يصبح أملس. نقوم بصب الخليط في وعاء عميق وتغطيته بغلاف بلاستيكي ونضه في الثلاجة لمدة ساعة إلي ساعتين.

طريقة عمل أيس كريم الفراولة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا النوع من الأيس كريم وهي كما يلي:-