نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك رهيب لتفتيح وشد تجاعيد الوجه وتوريد الخدود من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم المرأة بجمال بشرتها ولكن يتأثر الوجه بالعوامل الخارجية التي تجعله عرضه للحبوب والسواد ومع مرور الوقت تبدأ التجاعيد بالظهور وتصبح البشرة شاحبة، ولذلك يقوم البعض بشراء مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة والحفاظ على جمالها ونضارتها وهذه الطريقة مكلفة واليوم نقدم لكم ماسك رهيب لتفتيح وشد تجاعيد الوجه وتوريد الخدود فتابعونا. ماسك لتفتيح وشد تجاعيد الوجه ونفخ الخدود المكونات: ملعقة من الكركديه المطحون.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من النشا.

نصف ملعقة عسل.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة زبادي.

ملعقة حليب بودرة. طريقة التحضير والاستخدام: نجهز الماسك الأول لتفتيح البشرة والحفاظ على نضارتها عن طريق خلط الكركديه المطحون مع النشا والزبادي.

ثم نضيف العسل ونقلب جيدا نغسل البشرة ونمرر عليها فوطة ساخنة لفتح المسام ويوزع المزيج على البشرة بالكامل.

اتركيه 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد والآن نجهز ماسك نفخ الخدود ضعي الخميرة مع الزبادي والحليب البودرة في وعاء.

ونقلب حتى تختلط ثم يوضع هذا الماسك على الخدود فقط ويترك 15 دقيقة ويغسل بالماء وندهن كريم مرطب وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. ماسك القهوة لشد البشرة ونفخ الخدود المكونات: 3 ملاعق كبيرة قهوة مطحونة.

2 ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج القهوة مع باقي المكونات حتى يصبح القوام متجانس ثم نوزع الخليط على البشرة بعد غسلها بالماء الدافئ.

يترك الماسك لمدة 25 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد يكرر على الأقل مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة مشدودة.

هذا الماسك يجعل البشرة بيضاء لأنه يزيل الجلد الميت ويساعد على نفخ الخدود ويجعلها وردية اللون. ماسك النشا لتفتيح وشد الوجه المكونات: 2 ملعقة من النشا.

3 ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة عسل.

قطرات من زيت اللوز الحلو.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نضع النشا مع الحليب البودرة في وعاء بلاستيك ثم نضيف العسل وزيت اللوز والقليل من ماء الورد حتى يتكون معجون متجانس.

يوزع الخليط على بشرة نظيفة مع التدليك بحركات دائرية بلطف ويترك 30 دقيقة ويغسل بالماء البارد هذا الماسك يقوم بتفتيح الوجه.

لاحتوائه على النشا والحليب البودرة ويشد الوجه ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة وينصح بتكراره مرة في الأسبوع.

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